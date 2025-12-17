English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut Price: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರ ದರಪಟ್ಟಿ

Arecanut Price: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರ ದರಪಟ್ಟಿ

Arecanut today price (17-12-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್  17) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 17, 2025, 12:00 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 59,199 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,469 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
gold jewellery
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
retirement age
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
&quot;5 ಜನರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ&quot; ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon5
Mirchi Madhavi
"5 ಜನರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ" ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
camera icon5
Jordan
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
Arecanut Price: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರ ದರಪಟ್ಟಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 17) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,100ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (17-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: OPS vs NPS: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Bhadravathi APMC 16/12/2025 Thousand ₹15,000 ₹18,000 ₹16,150
Bhadravathi APMC 16/12/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Chamaraj Nagar APMC 16/12/2025 Other ₹12,000 ₹53,541 ₹48,800
Channagiri APMC 16/12/2025 Rashi ₹51,599 ₹59,199 ₹54,409
Chitradurga APMC 16/12/2025 api ₹54,219 ₹54,629 ₹54,459
Chitradurga APMC 16/12/2025 Kempugotu ₹30,600 ₹31,000 ₹30,800
Chitradurga APMC 16/12/2025 Bette ₹36,649 ₹37,089 ₹36,879
Chitradurga APMC 16/12/2025 Rashi ₹51,739 ₹54,169 ₹53,999
Davangere APMC 16/12/2025 Thousand ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000
Holalkere APMC 16/12/2025 Other ₹25,300 ₹30,000 ₹27,039
Honnali APMC 16/12/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Kumta APMC 16/12/2025 Chali ₹37,890 ₹44,409 ₹43,912
Sagar APMC 16/12/2025 Bilegotu ₹24,599 ₹25,006 ₹24,599
Sagar APMC 16/12/2025 Chali ₹36,299 ₹41,399 ₹37,999
Sagar APMC 16/12/2025 Rashi ₹54,029 ₹54,029 ₹54,029
Sagar APMC 16/12/2025 Sippegotu ₹23,699 ₹23,699 ₹23,699
Sagar APMC 16/12/2025 Cqca ₹26,989 ₹26,989 ₹26,989
Siddapur APMC 16/12/2025 Rashi ₹51,899 ₹56,469 ₹55,389
Siddapur APMC 16/12/2025 Kempugotu ₹24,589 ₹33,111 ₹30,689
Siddapur APMC 16/12/2025 Tattibettee ₹34,919 ₹45,699 ₹41,089
Siddapur APMC 16/12/2025 Bilegotu ₹27,389 ₹36,408 ₹32,329
Siddapur APMC 16/12/2025 Chali ₹40,189 ₹47,569 ₹46,569
Siddapur APMC 16/12/2025 Cqca ₹22,619 ₹29,312 ₹26,719
Sirsi APMC 16/12/2025 Kempugotu ₹18,311 ₹38,619 ₹25,785
Sirsi APMC 16/12/2025 Bette ₹36,899 ₹52,089 ₹44,428
Sirsi APMC 16/12/2025 Chali ₹38,509 ₹48,999 ₹46,547
Sirsi APMC 16/12/2025 Rashi ₹48,299 ₹57,561 ₹54,107
Sirsi APMC 16/12/2025 Bilegotu ₹21,310 ₹37,718 ₹32,830
Sulya APMC 16/12/2025 Cqca ₹19,000 ₹30,000 ₹25,000
Tumkur APMC 16/12/2025 Rashi ₹50,800 ₹53,000 ₹51,600
Yellapur APMC 16/12/2025 Ripe ₹34,299 ₹40,699 ₹37,073
Yellapur APMC 16/12/2025 Cqca ₹12,900 ₹30,799 ₹26,199
Yellapur APMC 16/12/2025 api ₹53,199 ₹69,755 ₹64,353
Yellapur APMC 16/12/2025 Bilegotu ₹13,318 ₹35,009 ₹32,439
Yellapur APMC 16/12/2025 Kempugotu ₹14,099 ₹37,619 ₹33,189
Yellapur APMC 16/12/2025 Tattibettee ₹38,010 ₹52,921 ₹46,621
Yellapur APMC 16/12/2025 Rashi ₹50,799 ₹63,369 ₹57,699

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನ, ಡಿಎ, UPS.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News