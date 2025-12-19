English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು & ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (19-12-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್  19) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 19, 2025, 10:34 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,499 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,988 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 19) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,100ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (19-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ! ಒಂದು ಭಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್.‌..

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Bhadravathi APMC 18/12/2025 Other ₹28,000 ₹28,500 ₹28,200
Bhadravathi APMC 18/12/2025 Thousand ₹7,000 ₹9,000 ₹9,000
Channagiri APMC 18/12/2025 Rashi ₹5,100 ₹56,499 ₹53,800
Chitradurga APMC 18/12/2025 Kempogutu ₹29,609 ₹30,010 ₹29,800
Chitradurga APMC 18/12/2025 api ₹52,719 ₹53,129 ₹52,999
Chitradurga APMC 18/12/2025 Rashi ₹52,239 ₹52,669 ₹52,489
Chitradurga APMC 18/12/2025 Bette ₹35,649 ₹36,079 ₹35,859
Davangere APMC 18/12/2025 Rashi ₹24,100 ₹24,472 ₹24,296
Hiriyur APMC 18/12/2025 Other ₹25,000 ₹25,000 ₹25,000
Holalkere APMC 18/12/2025 Other ₹24,107 ₹30,000 ₹27,919
KR Pet APMC 18/12/2025 Pudding ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
KR Pet APMC 18/12/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Kumta APMC 18/12/2025 Ripe ₹30,799 ₹37,219 ₹34,729
Kumta APMC 18/12/2025 Chali ₹42,299 ₹47,119 ₹45,869
Kumta APMC 18/12/2025 Chippu ₹15,001 ₹36,609 ₹32,749
Kumta APMC 18/12/2025 Cqca ₹10,569 ₹31,899 ₹29,759
Madikeri APMC 18/12/2025 Pylon ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000
Malur APMC 18/12/2025 Red ₹45,000 ₹80,000 ₹50,000
Mangalore APMC 18/12/2025 Cqca ₹25,000 ₹35,000 ₹30,000
Piriya Pattana APMC 18/12/2025 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Sagar APMC 18/12/2025 Cqca ₹12,099 ₹33,109 ₹29,099
Sagar APMC 18/12/2025 Sippegotu ₹7,899 ₹23,799 ₹21,555
Sagar APMC 18/12/2025 Chali ₹23,829 ₹42,509 ₹40,899
Sagar APMC 18/12/2025 Rashi ₹43,999 ₹60,988 ₹55,199
Sagar APMC 18/12/2025 Kempogutu ₹28,999 ₹38,899 ₹35,409
Sagar APMC 18/12/2025 Bilegotu ₹18,099 ₹34,025 ₹32,066
Sirsi APMC 18/12/2025 Chali ₹45,298 ₹48,761 ₹47,731
Sirsi APMC 18/12/2025 Bette ₹41,899 ₹51,299 ₹46,904
Sirsi APMC 18/12/2025 Bilegotu ₹23,199 ₹37,509 ₹31,232
Sirsi APMC 18/12/2025 Rashi ₹52,099 ₹58,099 ₹54,712
Sirsi APMC 18/12/2025 Kempogutu ₹26,199 ₹34,699 ₹30,855
Sulya APMC 18/12/2025 Cqca ₹18,000 ₹30,000 ₹24,000
Yellapur APMC 18/12/2025 Rashi ₹50,510 ₹63,179 ₹57,189
Yellapur APMC 18/12/2025 Chali ₹32,899 ₹47,809 ₹44,699
Yellapur APMC 18/12/2025 Tattibettee ₹36,000 ₹53,100 ₹46,650
Yellapur APMC 18/12/2025 Kempogutu ₹14,899 ₹38,701 ₹33,699
Yellapur APMC 18/12/2025 Cqca ₹7,009 ₹29,618 ₹22,899
Yellapur APMC 18/12/2025 Ripe ₹33,333 ₹36,209 ₹35,299
Yellapur APMC 18/12/2025 api ₹57,199 ₹66,666 ₹58,269
Yellapur APMC 18/12/2025 Bilegotu ₹13,699 ₹34,209 ₹24,899

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 8% ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

