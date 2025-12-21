English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ & ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (21-12-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್  21) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Dec 21, 2025
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,800 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,579 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ & ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 21) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,500ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (21-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ..! EMI, ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ

 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Bhadravathi APMC 20/12/2025 Other ₹53,466 ₹53,466 ₹53,466
Chamaraj Nagar APMC 20/12/2025 Other ₹12,500 ₹12,500 ₹12,500
Channagiri APMC 20/12/2025 Rashi ₹52,500 ₹55,700 ₹54,131
Chitradurga APMC 20/12/2025 Kempugotu ₹29,600 ₹30,000 ₹29,800
Chitradurga APMC 20/12/2025 Rashi ₹52,129 ₹52,579 ₹52,359
Chitradurga APMC 20/12/2025 Bette ₹25,619 ₹36,099 ₹35,849
Chitradurga APMC 20/12/2025 api ₹52,639 ₹53,069 ₹52,889
Davangere APMC 20/12/2025 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Davangere APMC 20/12/2025 Rashi ₹24,100 ₹52,800 ₹37,604
Holalkere APMC 20/12/2025 Other ₹24,840 ₹30,000 ₹27,311
Honnali APMC 20/12/2025 IT WAS ₹25,000 ₹25,000 ₹25,000
Hunsur APMC 20/12/2025 Raw ₹25,300 ₹25,300 ₹25,300
Kumta APMC 20/12/2025 Chali ₹41,305 ₹41,305 ₹41,305
Madikeri APMC 20/12/2025 Raw ₹48,294 ₹48,294 ₹48,294
Madikeri APMC 20/12/2025 Pylon ₹4,300 ₹4,500 ₹4,500
Puttur APMC 20/12/2025 Cqca ₹20,000 ₹35,000 ₹28,500
Puttur APMC 20/12/2025 New Variety ₹26,000 ₹41,500 ₹30,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 20/12/2025 IT WAS ₹37,199 ₹55,500 ₹54,711
Shimoga(Theertahalli) APMC 20/12/2025 Saraku ₹75,629 ₹91,700 ₹85,059
Shimoga(Theertahalli) APMC 20/12/2025 Rashi ₹41,101 ₹55,500 ₹54,811
Shimoga(Theertahalli) APMC 20/12/2025 Gorabalu ₹31,570 ₹38,909 ₹37,199
Shimoga(Theertahalli) APMC 20/12/2025 Bette ₹46,099 ₹66,029 ₹64,529
Sirsi APMC 20/12/2025 Bilegotu ₹23,333 ₹36,500 ₹32,699
Sirsi APMC 20/12/2025 Kempugotu ₹24,699 ₹42,099 ₹39,099
Sirsi APMC 20/12/2025 Rashi ₹48,141 ₹60,109 ₹55,760
Sirsi APMC 20/12/2025 Chali ₹34,479 ₹48,478 ₹46,948
Sirsi APMC 20/12/2025 Bette ₹39,699 ₹48,299 ₹45,936
Sulya APMC 20/12/2025 Cqca ₹18,000 ₹30,000 ₹24,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 13 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಕಡಿತ..! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

