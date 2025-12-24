English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ! ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ! ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price (24-12-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್  24) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:52 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,899 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,409 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ! ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 24) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,500ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (24-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವು..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Bhadravathi APMC 23/12/2025 Other ₹28,100 ₹30,500 ₹28,100
Chamaraj Nagar APMC 23/12/2025 Other ₹13,000 ₹52,274 ₹37,450
Channagiri APMC 23/12/2025 Rashi ₹52,479 ₹55,899 ₹55,064
Chitradurga APMC 23/12/2025 Rashi ₹53,100 ₹53,500 ₹53,300
Chitradurga APMC 23/12/2025 api ₹53,600 ₹54,000 ₹53,800
Chitradurga APMC 23/12/2025 Bette ₹36,600 ₹37,000 ₹36,800
Chitradurga APMC 23/12/2025 Kempugotu ₹30,600 ₹31,000 ₹30,800
Davangere APMC 23/12/2025 Thousand ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000
Holalkere APMC 23/12/2025 Other ₹20,000 ₹27,405 ₹24,217
Honnali APMC 23/12/2025 IT WAS ₹26,500 ₹28,000 ₹26,809
Honnali APMC 23/12/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Koppa APMC 23/12/2025 Saraku ₹76,009 ₹91,070 ₹85,199
Koppa APMC 23/12/2025 Gorabalu ₹36,699 ₹37,199 ₹37,000
Koppa APMC 23/12/2025 Rashi ₹53,569 ₹55,199 ₹54,499
Koppa APMC 23/12/2025 Bette ₹60,699 ₹62,599 ₹62,000
Kumta APMC 23/12/2025 Chali ₹41,305 ₹41,305 ₹41,305
Puttur APMC 23/12/2025 Cqca ₹20,000 ₹35,000 ₹29,000
Puttur APMC 23/12/2025 New Variety ₹26,000 ₹41,500 ₹30,000
Sagar APMC 23/12/2025 Cqca ₹9,309 ₹9,309 ₹9,309
Sagar APMC 23/12/2025 Rashi ₹54,409 ₹54,409 ₹54,409
Sagar APMC 23/12/2025 Bilegotu ₹8,909 ₹8,909 ₹8,909
Sagar APMC 23/12/2025 Sippegotu ₹22,599 ₹23,596 ₹23,596
Sirsi APMC 23/12/2025 Chali ₹40,099 ₹48,672 ₹46,664
Sirsi APMC 23/12/2025 Kempugotu ₹24,699 ₹35,219 ₹31,103
Sirsi APMC 23/12/2025 Rashi ₹48,061 ₹58,106 ₹54,327
Sirsi APMC 23/12/2025 Bette ₹37,899 ₹52,609 ₹46,682
Sirsi APMC 23/12/2025 Bilegotu ₹23,199 ₹39,299 ₹30,954
Sulya APMC 23/12/2025 Cqca ₹18,000 ₹30,000 ₹24,000
Yellapur APMC 23/12/2025 Bilegotu ₹16,899 ₹36,199 ₹27,619
Yellapur APMC 23/12/2025 Tattibettee ₹38,800 ₹50,989 ₹48,999
Yellapur APMC 23/12/2025 api ₹59,930 ₹70,021 ₹66,821
Yellapur APMC 23/12/2025 Rashi ₹51,199 ₹63,519 ₹56,799
Yellapur APMC 23/12/2025 Cqca ₹14,909 ₹27,212 ₹18,600
Yellapur APMC 23/12/2025 Ripe ₹34,099 ₹37,151 ₹35,899
Yellapur APMC 23/12/2025 Kempugotu ₹16,786 ₹37,969 ₹33,969

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

