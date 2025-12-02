English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price (02-12-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್  02) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 2, 2025, 01:29 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 59,299 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,999 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 02) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,299ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (02-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಜೀರೋ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

 Market Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
C.R.NAGAR 01/12/2025 Other 10,500 13,000 13,000
HOLALKERE 01/12/2025 Other 25,000 29,000 26,893
HONNALI 01/12/2025 Sippegotu 10,000 10,300 10,100
KUMTA 01/12/2025 Hosa Chali 34,029 37,515 35,839
KUMTA 01/12/2025 Chali 43,099 48,509 46,749
KUMTA 01/12/2025 Chippu 24,569 34,299 30,629
KUMTA 01/12/2025 Coca 11,099 30,129 25,719
KUMTA 01/12/2025 Factory 5,069 23,389 20,649
MANGALURU 01/12/2025 New Variety 30,500 41,000 32,000
PUTTUR 01/12/2025 Coca 20,000 35,000 28,000
PUTTUR 01/12/2025 New Variety 26,000 41,000 30,000
PUTTUR 01/12/2025 Old Variety 45,000 54,000 49,700
SAGAR 01/12/2025 Bilegotu 19,699 34,466 33,689
SAGAR 01/12/2025 Chali 32,399 42,599 41,899
SAGAR 01/12/2025 Coca 10,022 36,399 35,009
SAGAR 01/12/2025 Kempugotu 17,009 40,899 39,699
SAGAR 01/12/2025 Rashi 48,199 61,910 58,515
SAGAR 01/12/2025 Sippegotu 15,399 23,300 22,109
SHIVAMOGGA 01/12/2025 Bette 48,100 57,599 56,609
SHIVAMOGGA 01/12/2025 Gorabalu 19,010 43,011 39,099
SHIVAMOGGA 01/12/2025 New Variety 47,399 59,099 57,089
SHIVAMOGGA 01/12/2025 Rashi 43,199 59,299 58,559
SHIVAMOGGA 01/12/2025 Saraku 63,999 76,796 67,240
SIDDAPURA 01/12/2025 Rashi 55,499 57,899 56,699
SIDDAPURA 01/12/2025 Bilegotu 29,619 34,619 32,389
SIDDAPURA 01/12/2025 Chali 41,929 46,799 46,199
SIDDAPURA 01/12/2025 Coca 22,229 30,119 26,619
SIRSI 01/12/2025 Bette 41,299 53,099 46,790
SIRSI 01/12/2025 Bilegotu 31,618 39,418 36,312
SIRSI 01/12/2025 Chali 38,819 48,861 46,881
SIRSI 01/12/2025 Kempugotu 24,118 33,199 31,132
SIRSI 01/12/2025 Rashi 56,099 60,999 58,574
SULYA 01/12/2025 Old Variety 42,000 53,000 46,000
SULYA 01/12/2025 Coca 19,000 30,000 25,000
TURUVEKERE 01/12/2025 Chali 26,000 26,000 26,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

