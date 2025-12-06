English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ..?

Arecanut today price (06-12-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್  06) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:30 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 65,675 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 61,970 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ..?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 06) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,299ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (06-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಧ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ
Chamaraj Nagar APMC 05/12/2025 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Holalkere APMC 05/12/2025 Other ₹28,000 ₹30,000 ₹28,753
Shimoga(Theertahalli) APMC 05/12/2025 Sippegotu ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000
 Market Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
BANTWALA 02/12/2025 Coca 18,000 27,000 23,800
BANTWALA 02/12/2025 New Variety 27,000 41,000 28,800
BANTWALA 02/12/2025 Old Variety 41,000 54,000 52,100
BHADRAVATHI 02/12/2025 Other 17,100 56,606 23,911
BHADRAVATHI 02/12/2025 Sippegotu 10,300 10,300 10,300
CHANNAGIRI 02/12/2025 Rashi 56,012 59,219 58,286
DAVANAGERE 02/12/2025 Sippegotu 12,000 12,000 12,000
HOLALKERE 02/12/2025 Sippegotu 12,000 12,000 12,000
HOLALKERE 02/12/2025 Other 25,300 30,000 27,267
HOLENARASIPUR 02/12/2025 Other 20,000 20,000 20,000
HOLENARASIPUR 02/12/2025 Sippegotu 11,000 11,000 11,000
HONNALI 02/12/2025 Sippegotu 10,000 10,000 10,000
HONNALI 02/12/2025 EDI 40,000 57,500 56,575
PERIYAPATNA 02/12/2025 Sippegotu 3,300 3,300 3,300
PUTTUR 02/12/2025 Coca 20,000 35,000 29,000
PUTTUR 02/12/2025 New Variety 26,000 41,000 30,000
SAGAR 02/12/2025 Bilegotu 34,299 34,599 34,299
SAGAR 02/12/2025 Chali 41,470 42,219 41,470
SAGAR 02/12/2025 Coca 34,499 34,499 34,499
SAGAR 02/12/2025 Kempugotu 8,169 8,169 8,169
SAGAR 02/12/2025 Rashi 57,270 61,970 57,270
SAGAR 02/12/2025 Sippegotu 22,399 22,399 22,399
SIDDAPURA 02/12/2025 Bilegotu 26,399 36,899 33,679
SIDDAPURA 02/12/2025 Chali 41,899 48,699 46,899
SIDDAPURA 02/12/2025 Coca 20,189 28,909 25,689
SIDDAPURA 02/12/2025 Kempugotu 28,000 35,600 32,300
SIDDAPURA 02/12/2025 Rashi 46,099 58,699 57,699
SIDDAPURA 02/12/2025 Tattibettee 27,099 36,099 36,099
SIRSI 02/12/2025 Bette 38,723 52,699 45,546
SIRSI 02/12/2025 Bilegotu 17,104 39,099 32,993
SIRSI 02/12/2025 Chali 42,119 49,261 46,514
SIRSI 02/12/2025 Kempugotu 30,823 35,823 33,111
SIRSI 02/12/2025 Rashi 53,199 58,999 55,842
SOMWARPET 02/12/2025 Hannadike 3,000 3,000 3,000
SULYA 02/12/2025 Coca 19,000 30,000 25,000
SULYA 02/12/2025 New Variety 30,500 41,000 32,500
TIRTHAHALLI 02/12/2025 Sippegotu 14,000 14,000 14,000
YELLAPURA 02/12/2025 Api 66,899 77,175 67,795
YELLAPURA 02/12/2025 Bilegotu 13,909 36,189 33,009
YELLAPURA 02/12/2025 Chali 38,119 48,899 47,399
YELLAPURA 02/12/2025 Coca 12,109 32,369 28,099
YELLAPURA 02/12/2025 Hosa Chali 40,815 40,815 40,815
YELLAPURA 02/12/2025 Kempugotu 14,899 35,690 34,100
YELLAPURA 02/12/2025 Rashi 52,109 65,675 60,009
YELLAPURA 02/12/2025 Tattibettee 36,709 51,565 47,310

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

