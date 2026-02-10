English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (10-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 10) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:53 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,869 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,211 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 10) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,211ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (10-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 10/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,500 ₹22,000
Belthangdi APMC 10/02/2026 New Variety ₹28,500 ₹47,000 ₹32,000
Bhadravathi APMC 10/02/2026 Thousand ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Bhadravathi APMC 10/02/2026 Other ₹17,468 ₹53,672 ₹17,468
Bhadravathi APMC 10/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Chamaraj Nagar APMC 10/02/2026 Other ₹13,000 ₹50,040 ₹15,200
Davangere APMC 10/02/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Davangere APMC 10/02/2026 Thousand ₹14,500 ₹14,500 ₹14,500
Davangere APMC 10/02/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Holalkere APMC 10/02/2026 Other ₹24,960 ₹27,000 ₹25,687
Honnali APMC 10/02/2026 IT WAS ₹26,700 ₹27,500 ₹27,076
Mangalore APMC 10/02/2026 New Variety ₹30,000 ₹47,000 ₹32,000
Puttur APMC 10/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹47,000 ₹30,500
Puttur APMC 10/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹37,000 ₹28,000
Sagar APMC 10/02/2026 Sippegotu ₹11,099 ₹23,359 ₹21,309
Sulya APMC 10/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹34,000 ₹28,000
Yellapur APMC 10/02/2026 Cqca ₹13,900 ₹30,899 ₹26,499
Yellapur APMC 10/02/2026 Ripe ₹41,769 ₹48,469 ₹46,799
Yellapur APMC 10/02/2026 Rashi ₹49,869 ₹60,869 ₹54,899
Yellapur APMC 10/02/2026 Bilegotu ₹25,099 ₹37,699 ₹33,699
Yellapur APMC 10/02/2026 Kempugotu ₹24,899 ₹39,199 ₹36,809
Yellapur APMC 10/02/2026 Tattibettee ₹38,900 ₹51,499 ₹45,699
Yellapur APMC 10/02/2026 api ₹62,319 ₹64,100 ₹63,679

