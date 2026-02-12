English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut Price: ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut Price: ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price (12-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 12) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 12, 2026, 07:10 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,999 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,669 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

T20 World Cup 2026: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ..!
camera icon5
T20 World Cup 2026 Records
T20 World Cup 2026: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ..!
ಶುಕ್ರ ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Shani Yuti
ಶುಕ್ರ ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!
camera icon6
T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!
ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ..! ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon5
Richest Actor
ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ..! ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
Arecanut Price: ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 12) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,211ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (12-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ.. 

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 12/02/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,000 ₹32,000
Bhadravathi APMC 12/02/2026 Other ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000
Bhadravathi APMC 12/02/2026 Thousand ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Chamaraj Nagar APMC 12/02/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Davangere APMC 12/02/2026 Rashi ₹25,000 ₹25,000 ₹25,000
Holalkere APMC 12/02/2026 Other ₹24,614 ₹27,900 ₹25,591
Honnali APMC 12/02/2026 IT WAS ₹25,000 ₹27,200 ₹26,013
Honnali APMC 12/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Puttur APMC 12/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹36,500 ₹28,500
Puttur APMC 12/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹31,000
Sagar APMC 12/02/2026 Sippegotu ₹10,119 ₹24,199 ₹23,600
Sagar APMC 12/02/2026 Bilegotu ₹22,214 ₹35,599 ₹32,399
Sagar APMC 12/02/2026 Cqca ₹13,299 ₹36,199 ₹33,099
Sagar APMC 12/02/2026 Kempugotu ₹24,989 ₹42,499 ₹39,119
Sagar APMC 12/02/2026 Chali ₹23,189 ₹45,130 ₹43,899
Sagar APMC 12/02/2026 Rashi ₹31,139 ₹57,669 ₹56,789
Sirsi APMC 12/02/2026 Chali ₹44,131 ₹48,399 ₹47,110
Sirsi APMC 12/02/2026 Kempugotu ₹26,899 ₹40,099 ₹35,590
Sirsi APMC 12/02/2026 Bette ₹46,099 ₹53,498 ₹48,789
Sirsi APMC 12/02/2026 Bilegotu ₹31,890 ₹41,723 ₹35,926
Sirsi APMC 12/02/2026 Rashi ₹52,698 ₹56,999 ₹54,978
Sulya APMC 12/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹36,000 ₹30,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಮೂರೇ 3 ತಪ್ಪು... ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ʼನಿರ್ಬಂಧʼಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹುಷಾರ್!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News