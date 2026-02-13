English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut Price: ಮಂಗಳೂರು, ಶಿರಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut Price: ಮಂಗಳೂರು, ಶಿರಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (13-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 13, 2026, 09:44 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 58,009 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,669 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Saturn Transit 2026
64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
camera icon5
India vs Pakistan
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
GK
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?
Arecanut Price: ಮಂಗಳೂರು, ಶಿರಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,211ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (13-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 13/02/2026 New Variety ₹29,000 ₹48,000 ₹32,000
Chamaraj Nagar APMC 13/02/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Chamaraj Nagar APMC 13/02/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Hiriyur APMC 13/02/2026 Other ₹30,000 ₹30,000 ₹30,000
Holalkere APMC 13/02/2026 Other ₹23,846 ₹26,867 ₹26,219
Kumta APMC 13/02/2026 Factory ₹11,069 ₹28,339 ₹25,759
Kumta APMC 13/02/2026 Ripe ₹43,089 ₹49,391 ₹47,689
Kumta APMC 13/02/2026 Chali ₹47,999 ₹51,689 ₹49,899
Kumta APMC 13/02/2026 Chippu ₹33,089 ₹40,099 ₹38,679
Kumta APMC 13/02/2026 Cqca ₹15,869 ₹35,099 ₹31,689
Mangalore APMC 13/02/2026 Cqca ₹25,000 ₹37,000 ₹31,000
Puttur APMC 13/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹37,000 ₹29,300
Puttur APMC 13/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹48,000 ₹30,000
Sirsi APMC 13/02/2026 Bilegotu ₹28,219 ₹44,199 ₹36,298
Sirsi APMC 13/02/2026 Kempugotu ₹28,899 ₹40,299 ₹34,549
Sirsi APMC 13/02/2026 Chali ₹44,699 ₹48,799 ₹47,407
Sirsi APMC 13/02/2026 Rashi ₹50,131 ₹58,009 ₹55,350
Sirsi APMC 13/02/2026 Bette ₹46,699 ₹55,218 ₹50,004
Sulya APMC 13/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹34,000 ₹28,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!?

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News