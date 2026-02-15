English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (15-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 15) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 15, 2026, 03:35 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 58,009 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 15) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (15-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!

 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Chamaraj Nagar APMC 14/02/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Hiriyur APMC 14/02/2026 Other ₹19,500 ₹19,500 ₹19,500
Shimoga(Theertahalli) APMC 14/02/2026 Bette ₹58,500 ₹65,600 ₹60,811
Shimoga(Theertahalli) APMC 14/02/2026 Saraku ₹60,000 ₹97,100 ₹83,600
Shimoga(Theertahalli) APMC 14/02/2026 Rashi ₹52,099 ₹57,800 ₹55,899
Shimoga(Theertahalli) APMC 14/02/2026 Gorabalu ₹34,011 ₹41,450 ₹37,809
Shimoga(Theertahalli) APMC 14/02/2026 IT WAS ₹36,699 ₹57,800 ₹54,209
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 13/02/2026 New Variety ₹29,000 ₹48,000 ₹32,000
Chamaraj Nagar APMC 13/02/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Chamaraj Nagar APMC 13/02/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Hiriyur APMC 13/02/2026 Other ₹30,000 ₹30,000 ₹30,000
Holalkere APMC 13/02/2026 Other ₹23,846 ₹26,867 ₹26,219
Kumta APMC 13/02/2026 Factory ₹11,069 ₹28,339 ₹25,759
Kumta APMC 13/02/2026 Ripe ₹43,089 ₹49,391 ₹47,689
Kumta APMC 13/02/2026 Chali ₹47,999 ₹51,689 ₹49,899
Kumta APMC 13/02/2026 Chippu ₹33,089 ₹40,099 ₹38,679
Kumta APMC 13/02/2026 Cqca ₹15,869 ₹35,099 ₹31,689
Mangalore APMC 13/02/2026 Cqca ₹25,000 ₹37,000 ₹31,000
Puttur APMC 13/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹37,000 ₹29,300
Puttur APMC 13/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹48,000 ₹30,000
Sirsi APMC 13/02/2026 Bilegotu ₹28,219 ₹44,199 ₹36,298
Sirsi APMC 13/02/2026 Kempugotu ₹28,899 ₹40,299 ₹34,549
Sirsi APMC 13/02/2026 Chali ₹44,699 ₹48,799 ₹47,407
Sirsi APMC 13/02/2026 Rashi ₹50,131 ₹58,009 ₹55,350
Sirsi APMC 13/02/2026 Bette ₹46,699 ₹55,218 ₹50,004
Sulya APMC 13/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹34,000 ₹28,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Property Rights: ಅಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

