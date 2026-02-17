Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 17) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (17-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Belthangdi APMC
|16/02/2026
|Other
|₹22,000
|₹41,000
|₹28,000
|Belthangdi APMC
|16/02/2026
|New Variety
|₹2,900
|₹48,500
|₹32,000
|Belthangdi APMC
|16/02/2026
|Cqca
|₹19,000
|₹27,000
|₹22,000
|Bhadravathi APMC
|16/02/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹11,500
|₹11,000
|Bhadravathi APMC
|16/02/2026
|Other
|₹20,000
|₹53,688
|₹20,000
|Davangere APMC
|16/02/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹12,000
|₹12,000
|Davangere APMC
|16/02/2026
|Thousand
|₹14,400
|₹14,500
|₹14,460
|Davangere APMC
|16/02/2026
|Gorabalu
|₹19,800
|₹19,800
|₹19,800
|Holalkere APMC
|16/02/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹12,000
|₹12,000
|Holalkere APMC
|16/02/2026
|Other
|₹24,406
|₹26,600
|₹25,843
|KR Pet APMC
|16/02/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹14,000
|₹14,000
|Koppa APMC
|16/02/2026
|Rashi
|₹55,505
|₹55,805
|₹55,700
|Kumta APMC
|16/02/2026
|Chali
|₹44,298
|₹49,540
|₹45,050
|Mangalore APMC
|16/02/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹48,500
|₹32,000
|Puttur APMC
|16/02/2026
|Cqca
|₹28,000
|₹37,000
|₹29,000
|Puttur APMC
|16/02/2026
|New Variety
|₹26,000
|₹48,000
|₹30,000
|Sagar APMC
|16/02/2026
|Sippegotu
|₹15,099
|₹24,599
|₹23,899
|Sagar APMC
|16/02/2026
|Bilegotu
|₹20,427
|₹36,214
|₹33,209
|Sagar APMC
|16/02/2026
|Cqca
|₹12,799
|₹35,099
|₹33,399
|Sagar APMC
|16/02/2026
|Kempogutu
|₹32,999
|₹42,989
|₹38,899
|Sagar APMC
|16/02/2026
|Chali
|₹31,009
|₹45,299
|₹44,109
|Sagar APMC
|16/02/2026
|Rashi
|₹46,199
|₹56,199
|₹55,509
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/02/2026
|Sippegotu
|₹17,000
|₹17,000
|₹17,000
|Sirsi APMC
|16/02/2026
|Rashi
|₹48,809
|₹57,699
|₹54,674
|Sirsi APMC
|16/02/2026
|Bilegotu
|₹23,700
|₹43,509
|₹36,200
|Sirsi APMC
|16/02/2026
|Bette
|₹42,250
|₹54,299
|₹48,369
|Sirsi APMC
|16/02/2026
|Chali
|₹44,350
|₹49,119
|₹47,249
|Sirsi APMC
|16/02/2026
|Kempogutu
|₹25,900
|₹38,199
|₹34,877
|Yellapur APMC
|16/02/2026
|Cqca
|₹16,109
|₹32,899
|₹27,089
|Yellapur APMC
|16/02/2026
|Chali
|₹42,500
|₹50,278
|₹48,899
|Yellapur APMC
|16/02/2026
|Bilegotu
|₹24,899
|₹41,101
|₹33,799
|Yellapur APMC
|16/02/2026
|api
|₹64,699
|₹64,699
|₹64,699
|Yellapur APMC
|16/02/2026
|Rashi
|₹50,599
|₹63,975
|₹54,999
|Yellapur APMC
|16/02/2026
|Tattibettee
|₹40,506
|₹52,859
|₹46,619
|Yellapur APMC
|16/02/2026
|Kempogutu
|₹21,651
|₹39,806
|₹37,719
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…