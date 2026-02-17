English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (17-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 17) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 17, 2026, 09:12 AM IST
  • ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,805 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,199 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 63,975 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 17) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (17-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 16/02/2026 Other ₹22,000 ₹41,000 ₹28,000
Belthangdi APMC 16/02/2026 New Variety ₹2,900 ₹48,500 ₹32,000
Belthangdi APMC 16/02/2026 Cqca ₹19,000 ₹27,000 ₹22,000
Bhadravathi APMC 16/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,500 ₹11,000
Bhadravathi APMC 16/02/2026 Other ₹20,000 ₹53,688 ₹20,000
Davangere APMC 16/02/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Davangere APMC 16/02/2026 Thousand ₹14,400 ₹14,500 ₹14,460
Davangere APMC 16/02/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Holalkere APMC 16/02/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Holalkere APMC 16/02/2026 Other ₹24,406 ₹26,600 ₹25,843
KR Pet APMC 16/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹14,000 ₹14,000
Koppa APMC 16/02/2026 Rashi ₹55,505 ₹55,805 ₹55,700
Kumta APMC 16/02/2026 Chali ₹44,298 ₹49,540 ₹45,050
Mangalore APMC 16/02/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,500 ₹32,000
Puttur APMC 16/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹37,000 ₹29,000
Puttur APMC 16/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹48,000 ₹30,000
Sagar APMC 16/02/2026 Sippegotu ₹15,099 ₹24,599 ₹23,899
Sagar APMC 16/02/2026 Bilegotu ₹20,427 ₹36,214 ₹33,209
Sagar APMC 16/02/2026 Cqca ₹12,799 ₹35,099 ₹33,399
Sagar APMC 16/02/2026 Kempogutu ₹32,999 ₹42,989 ₹38,899
Sagar APMC 16/02/2026 Chali ₹31,009 ₹45,299 ₹44,109
Sagar APMC 16/02/2026 Rashi ₹46,199 ₹56,199 ₹55,509
Shimoga(Theertahalli) APMC 16/02/2026 Sippegotu ₹17,000 ₹17,000 ₹17,000
Sirsi APMC 16/02/2026 Rashi ₹48,809 ₹57,699 ₹54,674
Sirsi APMC 16/02/2026 Bilegotu ₹23,700 ₹43,509 ₹36,200
Sirsi APMC 16/02/2026 Bette ₹42,250 ₹54,299 ₹48,369
Sirsi APMC 16/02/2026 Chali ₹44,350 ₹49,119 ₹47,249
Sirsi APMC 16/02/2026 Kempogutu ₹25,900 ₹38,199 ₹34,877
Yellapur APMC 16/02/2026 Cqca ₹16,109 ₹32,899 ₹27,089
Yellapur APMC 16/02/2026 Chali ₹42,500 ₹50,278 ₹48,899
Yellapur APMC 16/02/2026 Bilegotu ₹24,899 ₹41,101 ₹33,799
Yellapur APMC 16/02/2026 api ₹64,699 ₹64,699 ₹64,699
Yellapur APMC 16/02/2026 Rashi ₹50,599 ₹63,975 ₹54,999
Yellapur APMC 16/02/2026 Tattibettee ₹40,506 ₹52,859 ₹46,619
Yellapur APMC 16/02/2026 Kempogutu ₹21,651 ₹39,806 ₹37,719

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

