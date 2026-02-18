English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price (18-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 18) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:53 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,870 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,199 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 18) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (18-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 17/02/2026 New Variety ₹28,500 ₹48,500 ₹31,000
Chamaraj Nagar APMC 17/02/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Davangere APMC 17/02/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Holalkere APMC 17/02/2026 Other ₹23,920 ₹27,000 ₹25,256
Holalkere APMC 17/02/2026 Rashi ₹39,679 ₹55,799 ₹53,685
Honnali APMC 17/02/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹13,000 ₹12,438
KR Pet APMC 17/02/2026 Sippegotu ₹13,800 ₹14,000 ₹13,800
Koppa APMC 17/02/2026 IT WAS ₹55,005 ₹60,005 ₹55,505
Puttur APMC 17/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹48,500 ₹30,000
Puttur APMC 17/02/2026 Cqca ₹20,000 ₹37,000 ₹28,500
Sagar APMC 17/02/2026 Sippegotu ₹22,719 ₹23,685 ₹22,719
Sagar APMC 17/02/2026 Rashi ₹52,929 ₹55,870 ₹54,899
Sagar APMC 17/02/2026 Kempogutu ₹36,199 ₹39,099 ₹36,199
Sagar APMC 17/02/2026 Chali ₹43,599 ₹44,820 ₹43,599
Sagar APMC 17/02/2026 Bilegotu ₹28,699 ₹31,129 ₹28,699
Sagar APMC 17/02/2026 Cqca ₹33,989 ₹33,989 ₹33,989
Sirsi APMC 17/02/2026 Rashi ₹44,099 ₹57,199 ₹54,265
Sirsi APMC 17/02/2026 Bette ₹41,299 ₹52,618 ₹47,933
Sirsi APMC 17/02/2026 Bilegotu ₹29,999 ₹42,899 ₹36,990
Sirsi APMC 17/02/2026 Kempogutu ₹23,199 ₹38,618 ₹34,297
Sirsi APMC 17/02/2026 Chali ₹42,190 ₹49,899 ₹47,459
Sulya APMC 17/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹35,000 ₹30,000
Sulya APMC 17/02/2026 New Variety ₹35,500 ₹48,500 ₹46,500
Yellapur APMC 17/02/2026 Cqca ₹12,900 ₹32,699 ₹28,899
Yellapur APMC 17/02/2026 Bilegotu ₹16,899 ₹40,511 ₹34,199
Yellapur APMC 17/02/2026 Kempogutu ₹18,969 ₹41,611 ₹38,211
Yellapur APMC 17/02/2026 api ₹64,001 ₹66,975 ₹65,115
Yellapur APMC 17/02/2026 Rashi ₹50,519 ₹62,930 ₹54,899
Yellapur APMC 17/02/2026 Ripe ₹40,935 ₹49,199 ₹48,109
Yellapur APMC 17/02/2026 Tattibettee ₹37,974 ₹52,215 ₹48,699

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Maruti Suzuki e Vitara, ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಆರಂಭ?

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

