  Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ…

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ…

Arecanut today price (24-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 24) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 24, 2026, 04:34 PM IST
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,212 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,806 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,200 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ…

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 24) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (24-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Chamaraj Nagar APMC 24/02/2026 Other ₹40,000 ₹47,767 ₹43,000
Channagiri APMC 24/02/2026 Rashi ₹51,012 ₹57,212 ₹55,413
Honnali APMC 24/02/2026 IT WAS ₹25,000 ₹27,000 ₹26,537
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/02/2026 Sippegotu ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/02/2026 Other ₹29,163 ₹55,000 ₹55,000
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 18/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹27,000 ₹24,000
Belthangdi APMC 18/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹48,500 ₹31,000
Bhadravathi APMC 18/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹17,000 ₹11,000
Bhadravathi APMC 18/02/2026 Other ₹19,000 ₹19,745 ₹19,400
Chamaraj Nagar APMC 18/02/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Davangere APMC 18/02/2026 Rashi ₹49,132 ₹52,806 ₹51,080
Davangere APMC 18/02/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Holalkere APMC 18/02/2026 Other ₹23,871 ₹57,500 ₹26,951
Honnali APMC 18/02/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹15,000 ₹11,200
Honnali APMC 18/02/2026 IT WAS ₹25,000 ₹30,000 ₹28,000
KR Pet APMC 18/02/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Koppa APMC 18/02/2026 Gorabalu ₹29,561 ₹40,399 ₹37,299
Koppa APMC 18/02/2026 Rashi ₹40,426 ₹57,200 ₹56,609
Koppa APMC 18/02/2026 Saraku ₹50,000 ₹82,599 ₹70,599
Koppa APMC 18/02/2026 Bette ₹58,011 ₹60,511 ₹60,211
Kumta APMC 18/02/2026 Chippu ₹30,569 ₹39,999 ₹36,879
Kumta APMC 18/02/2026 Chali ₹47,899 ₹51,899 ₹49,799
Kumta APMC 18/02/2026 Ripe ₹43,089 ₹49,599 ₹48,699
Kumta APMC 18/02/2026 Bette ₹30,199 ₹51,009 ₹48,659
Kumta APMC 18/02/2026 Factory ₹10,189 ₹28,170 ₹25,689
Kumta APMC 18/02/2026 Cqca ₹15,099 ₹35,999 ₹32,749
Mangalore APMC 18/02/2026 Cqca ₹25,000 ₹37,000 ₹31,000
Mangalore APMC 18/02/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,500 ₹32,000
Puttur APMC 18/02/2026 Cqca ₹20,000 ₹37,000 ₹28,500
Puttur APMC 18/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹48,500 ₹37,000
Sirsi APMC 18/02/2026 Bilegotu ₹30,099 ₹43,399 ₹36,819
Sirsi APMC 18/02/2026 Bette ₹42,299 ₹54,010 ₹48,237
Sirsi APMC 18/02/2026 Chali ₹41,928 ₹49,599 ₹47,607
Sirsi APMC 18/02/2026 Kempugotu ₹23,899 ₹37,499 ₹33,357
Sirsi APMC 18/02/2026 Rashi ₹49,411 ₹58,272 ₹54,531

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್!‌

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

