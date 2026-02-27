English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut Price: ಮಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್

Arecanut Price: ಮಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್

Arecanut today price (27-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 27) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 27, 2026, 02:57 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,399 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,800 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!
ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಭಾರೀ ಪವರ್‌ಫುಲ್!‌
camera icon5
most powerful women army
ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಭಾರೀ ಪವರ್‌ಫುಲ್!‌
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ: ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!!
camera icon5
Goddess Lakshmi Blessings
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ: ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
camera icon7
T20 World Cup
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
Arecanut Price: ಮಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 27) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (27-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ ಐದು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದ್!‌ RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 26/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,000 ₹21,000
Belthangdi APMC 26/02/2026 New Variety ₹28,000 ₹48,000 ₹30,000
Bhadravathi APMC 26/02/2026 Other ₹23,000 ₹23,000 ₹23,000
Bhadravathi APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹13,000 ₹11,500
Chamaraj Nagar APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹13,200 ₹13,200 ₹13,200
Channagiri APMC 26/02/2026 Rashi ₹44,200 ₹57,512 ₹54,637
Chitradurga APMC 26/02/2026 Rashi ₹54,939 ₹55,389 ₹55,169
Chitradurga APMC 26/02/2026 api ₹55,419 ₹55,829 ₹55,679
Chitradurga APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹31,609 ₹32,010 ₹31,800
Chitradurga APMC 26/02/2026 Bette ₹37,949 ₹38,399 ₹38,159
Honnali APMC 26/02/2026 IT WAS ₹24,700 ₹30,700 ₹28,392
Honnavar APMC 26/02/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Kumta APMC 26/02/2026 Ripe ₹38,122 ₹48,689 ₹45,169
Kumta APMC 26/02/2026 Cqca ₹14,000 ₹43,069 ₹39,769
Kumta APMC 26/02/2026 Chippu ₹17,491 ₹42,669 ₹38,359
Kumta APMC 26/02/2026 Chali ₹42,099 ₹50,399 ₹48,799
Kundapura APMC 26/02/2026 Ripe ₹40,000 ₹48,000 ₹47,000
Mangalore APMC 26/02/2026 Cqca ₹25,000 ₹37,500 ₹31,300
Mangalore APMC 26/02/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,000 ₹32,000
Sagar APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹21,127 ₹37,111 ₹34,299
Sagar APMC 26/02/2026 Cqca ₹18,227 ₹37,500 ₹34,399
Sagar APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹10,199 ₹24,499 ₹23,899
Sagar APMC 26/02/2026 Rashi ₹39,499 ₹57,410 ₹56,099
Sagar APMC 26/02/2026 Chali ₹34,827 ₹45,229 ₹44,599
Sagar APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹31,989 ₹40,599 ₹38,299
Shimoga(Theertahalli) APMC 26/02/2026 Other ₹35,000 ₹57,000 ₹54,509
Sirsi APMC 26/02/2026 Rashi ₹51,299 ₹55,349 ₹53,165
Sirsi APMC 26/02/2026 Bette ₹41,298 ₹53,429 ₹46,273
Sirsi APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹28,009 ₹40,200 ₹36,253
Sirsi APMC 26/02/2026 Chali ₹44,099 ₹49,199 ₹47,042
Sirsi APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹32,611 ₹39,681 ₹36,754
Tarikere APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Tarikere APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹16,000 ₹13,922
Tarikere APMC 26/02/2026 Other ₹25,000 ₹33,692 ₹30,302
Tumkur APMC 26/02/2026 Rashi ₹51,500 ₹55,800 ₹52,600
Yellapur APMC 26/02/2026 api ₹63,890 ₹64,001 ₹64,001
Yellapur APMC 26/02/2026 Chali ₹38,691 ₹50,978 ₹47,699
Yellapur APMC 26/02/2026 Rashi ₹49,699 ₹60,399 ₹56,339
Yellapur APMC 26/02/2026 Cqca ₹15,010 ₹35,312 ₹28,302
Yellapur APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹22,612 ₹38,699 ₹31,299
Yellapur APMC 26/02/2026 Tattibettee ₹37,000 ₹52,359 ₹46,809
Yellapur APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹22,012 ₹40,809 ₹37,309

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News