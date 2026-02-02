Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 02) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,301ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (02-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Chamaraj Nagar APMC
|02/02/2026
|Other
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Chitradurga APMC
|02/02/2026
|Rashi
|₹53,100
|₹53,500
|₹53,300
|Chitradurga APMC
|02/02/2026
|Bette
|₹37,400
|₹37,800
|₹37,600
|Chitradurga APMC
|02/02/2026
|api
|₹53,600
|₹54,000
|₹53,800
|Davangere APMC
|02/02/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹13,000
|₹12,600
|Honnali APMC
|02/02/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹11,000
|₹11,000
|Kumta APMC
|02/02/2026
|Chippu
|₹31,099
|₹38,999
|₹35,869
|Kumta APMC
|02/02/2026
|Ripe
|₹42,029
|₹46,811
|₹43,689
|Kumta APMC
|02/02/2026
|Chali
|₹48,569
|₹50,259
|₹49,859
|Kumta APMC
|02/02/2026
|Cqca
|₹15,089
|₹35,099
|₹33,749
|Kumta APMC
|02/02/2026
|Factory
|₹11,069
|₹26,549
|₹24,679
|Puttur APMC
|02/02/2026
|Cqca
|₹28,000
|₹36,500
|₹29,700
|Puttur APMC
|02/02/2026
|New Variety
|₹26,000
|₹46,000
|₹43,500
|Sagar APMC
|02/02/2026
|Bilegotu
|₹24,129
|₹35,011
|₹32,666
|Sagar APMC
|02/02/2026
|Kempugotu
|₹29,299
|₹42,170
|₹40,299
|Sagar APMC
|02/02/2026
|Cqca
|₹23,989
|₹32,699
|₹30,999
|Sagar APMC
|02/02/2026
|Rashi
|₹43,399
|₹56,168
|₹54,499
|Sagar APMC
|02/02/2026
|Chali
|₹35,899
|₹45,270
|₹43,199
|Sagar APMC
|02/02/2026
|Sippegotu
|₹8,349
|₹23,539
|₹22,325
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|02/02/2026
|Gorabalu
|₹25,000
|₹25,000
|₹25,000
|Sulya APMC
|02/02/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹34,000
|₹28,000
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ 2 ಕಂತಿನ ₹4000 ಹಣ!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…