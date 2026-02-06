Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇಂದಿನ ದರ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 06) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,301ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (06-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Chamaraj Nagar APMC
|05/02/2026
|Other
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Holalkere APMC
|05/02/2026
|Other
|₹25,700
|₹26,900
|₹26,151
|Honnali APMC
|05/02/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹11,000
|₹11,000
|Koppa APMC
|05/02/2026
|Gorabalu
|₹26,000
|₹27,200
|₹27,000
|Koppa APMC
|05/02/2026
|Rashi
|₹54,500
|₹54,605
|₹54,600
|Kumta APMC
|05/02/2026
|Ripe
|₹33,669
|₹46,619
|₹43,179
|Kumta APMC
|05/02/2026
|Chali
|₹39,379
|₹50,200
|₹48,689
|Kumta APMC
|05/02/2026
|Cqca
|₹15,210
|₹35,669
|₹32,749
|Kumta APMC
|05/02/2026
|Chippu
|₹21,809
|₹39,689
|₹36,829
|Puttur APMC
|05/02/2026
|New Variety
|₹26,000
|₹46,000
|₹29,500
|Puttur APMC
|05/02/2026
|Cqca
|₹28,000
|₹36,500
|₹28,000
|Sagar APMC
|05/02/2026
|Rashi
|₹40,899
|₹56,199
|₹55,099
|Sagar APMC
|05/02/2026
|Chali
|₹20,229
|₹43,700
|₹42,599
|Sagar APMC
|05/02/2026
|Bilegotu
|₹18,666
|₹33,666
|₹31,699
|Sagar APMC
|05/02/2026
|Kempugotu
|₹32,899
|₹40,899
|₹37,869
|Sagar APMC
|05/02/2026
|Cqca
|₹10,199
|₹34,299
|₹32,299
|Sagar APMC
|05/02/2026
|Sippegotu
|₹8,349
|₹23,699
|₹22,659
|Sirsi APMC
|05/02/2026
|Bette
|₹38,899
|₹51,289
|₹45,816
|Sirsi APMC
|05/02/2026
|Bilegotu
|₹26,699
|₹42,380
|₹34,756
|Sirsi APMC
|05/02/2026
|Kempugotu
|₹21,310
|₹36,809
|₹34,207
|Sirsi APMC
|05/02/2026
|Chali
|₹43,350
|₹47,599
|₹45,852
|Sirsi APMC
|05/02/2026
|Rashi
|₹50,149
|₹55,198
|₹53,028
|Yellapur APMC
|05/02/2026
|Cqca
|₹11,900
|₹32,299
|₹29,299
|Yellapur APMC
|05/02/2026
|Ripe
|₹38,995
|₹47,399
|₹43,599
|Yellapur APMC
|05/02/2026
|Rashi
|₹50,009
|₹60,009
|₹54,819
|Yellapur APMC
|05/02/2026
|api
|₹61,500
|₹64,179
|₹62,899
|Yellapur APMC
|05/02/2026
|Bilegotu
|₹16,900
|₹36,899
|₹32,699
|Yellapur APMC
|05/02/2026
|Kempugotu
|₹16,900
|₹38,169
|₹36,619
|Yellapur APMC
|05/02/2026
|Tattibettee
|₹38,700
|₹51,510
|₹46,719
