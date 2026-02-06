English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇಂದಿನ ದರ

Arecanut today price (06-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 06) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:46 PM IST
  • ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,605 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,199 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,198 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 06) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,301ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (06-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ʼಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ʼ.. 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Chamaraj Nagar APMC 05/02/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Holalkere APMC 05/02/2026 Other ₹25,700 ₹26,900 ₹26,151
Honnali APMC 05/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Koppa APMC 05/02/2026 Gorabalu ₹26,000 ₹27,200 ₹27,000
Koppa APMC 05/02/2026 Rashi ₹54,500 ₹54,605 ₹54,600
Kumta APMC 05/02/2026 Ripe ₹33,669 ₹46,619 ₹43,179
Kumta APMC 05/02/2026 Chali ₹39,379 ₹50,200 ₹48,689
Kumta APMC 05/02/2026 Cqca ₹15,210 ₹35,669 ₹32,749
Kumta APMC 05/02/2026 Chippu ₹21,809 ₹39,689 ₹36,829
Puttur APMC 05/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹29,500
Puttur APMC 05/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹36,500 ₹28,000
Sagar APMC 05/02/2026 Rashi ₹40,899 ₹56,199 ₹55,099
Sagar APMC 05/02/2026 Chali ₹20,229 ₹43,700 ₹42,599
Sagar APMC 05/02/2026 Bilegotu ₹18,666 ₹33,666 ₹31,699
Sagar APMC 05/02/2026 Kempugotu ₹32,899 ₹40,899 ₹37,869
Sagar APMC 05/02/2026 Cqca ₹10,199 ₹34,299 ₹32,299
Sagar APMC 05/02/2026 Sippegotu ₹8,349 ₹23,699 ₹22,659
Sirsi APMC 05/02/2026 Bette ₹38,899 ₹51,289 ₹45,816
Sirsi APMC 05/02/2026 Bilegotu ₹26,699 ₹42,380 ₹34,756
Sirsi APMC 05/02/2026 Kempugotu ₹21,310 ₹36,809 ₹34,207
Sirsi APMC 05/02/2026 Chali ₹43,350 ₹47,599 ₹45,852
Sirsi APMC 05/02/2026 Rashi ₹50,149 ₹55,198 ₹53,028
Yellapur APMC 05/02/2026 Cqca ₹11,900 ₹32,299 ₹29,299
Yellapur APMC 05/02/2026 Ripe ₹38,995 ₹47,399 ₹43,599
Yellapur APMC 05/02/2026 Rashi ₹50,009 ₹60,009 ₹54,819
Yellapur APMC 05/02/2026 api ₹61,500 ₹64,179 ₹62,899
Yellapur APMC 05/02/2026 Bilegotu ₹16,900 ₹36,899 ₹32,699
Yellapur APMC 05/02/2026 Kempugotu ₹16,900 ₹38,169 ₹36,619
Yellapur APMC 05/02/2026 Tattibettee ₹38,700 ₹51,510 ₹46,719

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

