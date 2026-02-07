English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Arecanut Price: ಇಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price (07-02-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 07) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:45 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,099 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,181 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಶನಿವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 07) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,301ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (07-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 25,000 ಪರಿಹಾರ..! ಆರ್‌ಬಿಐನ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 06/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,000 ₹22,000
Belthangdi APMC 06/02/2026 New Variety ₹28,000 ₹46,000 ₹31,000
Bhadravathi APMC 06/02/2026 Other ₹25,900 ₹26,000 ₹26,000
Bhadravathi APMC 06/02/2026 Thousand ₹11,000 ₹11,800 ₹11,000
Chamaraj Nagar APMC 06/02/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Chitradurga APMC 06/02/2026 Bette ₹37,639 ₹38,059 ₹37,819
Chitradurga APMC 06/02/2026 Rashi ₹52,449 ₹52,869 ₹52,679
Chitradurga APMC 06/02/2026 Kempugotu ₹31,100 ₹31,500 ₹31,300
Chitradurga APMC 06/02/2026 api ₹52,929 ₹53,399 ₹53,189
Davangere APMC 06/02/2026 Rashi ₹35,800 ₹35,800 ₹35,800
Davangere APMC 06/02/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Hiriyur APMC 06/02/2026 Other ₹29,500 ₹29,500 ₹29,500
Holalkere APMC 06/02/2026 Other ₹25,500 ₹26,700 ₹25,939
Honnali APMC 06/02/2026 Rashi ₹54,612 ₹54,612 ₹54,612
Honnali APMC 06/02/2026 IT WAS ₹27,000 ₹27,100 ₹27,059
KR Pet APMC 06/02/2026 Sippegotu ₹13,500 ₹13,500 ₹13,500
Kumta APMC 06/02/2026 Cqca ₹14,569 ₹35,019 ₹32,649
Kumta APMC 06/02/2026 Chippu ₹32,089 ₹38,999 ₹34,679
Kumta APMC 06/02/2026 Factory ₹10,569 ₹27,829 ₹25,349
Kumta APMC 06/02/2026 Ripe ₹42,999 ₹47,541 ₹45,389
Kumta APMC 06/02/2026 Chali ₹47,899 ₹50,649 ₹48,979
Kundapura APMC 06/02/2026 Ripe ₹30,000 ₹44,000 ₹43,000
Puttur APMC 06/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹30,000
Puttur APMC 06/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹36,500 ₹28,500
Sirsi APMC 06/02/2026 Rashi ₹51,599 ₹56,181 ₹53,510
Sirsi APMC 06/02/2026 Chali ₹42,199 ₹47,511 ₹45,875
Sirsi APMC 06/02/2026 Bette ₹35,109 ₹51,589 ₹45,661
Sirsi APMC 06/02/2026 Kempugotu ₹22,699 ₹37,199 ₹34,624
Sirsi APMC 06/02/2026 Bilegotu ₹26,711 ₹43,878 ₹34,855
Sulya APMC 06/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹34,000 ₹28,000
Yellapur APMC 06/02/2026 Bilegotu ₹14,012 ₹37,009 ₹33,299
Yellapur APMC 06/02/2026 api ₹60,189 ₹67,621 ₹64,821
Yellapur APMC 06/02/2026 Ripe ₹37,209 ₹47,899 ₹45,899
Yellapur APMC 06/02/2026 Tattibettee ₹40,199 ₹51,899 ₹48,899
Yellapur APMC 06/02/2026 Kempugotu ₹16,099 ₹41,099 ₹37,399
Yellapur APMC 06/02/2026 Rashi ₹45,806 ₹60,099 ₹56,999
Yellapur APMC 06/02/2026 Cqca ₹13,009 ₹32,899 ₹28,899

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

