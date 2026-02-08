English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ₹57 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 8, 2026, 06:57 PM IST
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,569 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,805 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,211 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ₹57 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 08) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,211ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (08-02-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Channagiri APMC 07/02/2026 Rashi ₹52,012 ₹56,569 ₹55,404
Davangere APMC 07/02/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Davangere APMC 07/02/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,100 ₹12,060
Hiriyur APMC 07/02/2026 Other ₹25,500 ₹29,500 ₹27,500
Holalkere APMC 07/02/2026 Other ₹24,973 ₹26,188 ₹25,226
Honnali APMC 07/02/2026 IT WAS ₹24,000 ₹28,500 ₹25,632
Koppa APMC 07/02/2026 Rashi ₹54,705 ₹54,805 ₹54,750
Kumta APMC 07/02/2026 Chali ₹43,984 ₹46,147 ₹44,619
Puttur APMC 07/02/2026 Cqca ₹28,000 ₹36,500 ₹29,000
Puttur APMC 07/02/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹30,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 07/02/2026 Gorabalu ₹34,099 ₹40,656 ₹37,999
Shimoga(Theertahalli) APMC 07/02/2026 IT WAS ₹50,199 ₹57,211 ₹56,199
Shimoga(Theertahalli) APMC 07/02/2026 Bette ₹56,000 ₹66,899 ₹58,099
Shimoga(Theertahalli) APMC 07/02/2026 Rashi ₹52,069 ₹57,211 ₹56,569
Shimoga(Theertahalli) APMC 07/02/2026 Saraku ₹65,009 ₹99,530 ₹85,009
Sirsi APMC 07/02/2026 Bette ₹37,268 ₹52,001 ₹45,520
Sirsi APMC 07/02/2026 Chali ₹41,809 ₹47,961 ₹45,619
Sirsi APMC 07/02/2026 Rashi ₹51,698 ₹56,099 ₹53,734
Sirsi APMC 07/02/2026 Kempugotu ₹29,089 ₹37,518 ₹34,313
Sirsi APMC 07/02/2026 Bilegotu ₹26,899 ₹38,578 ₹33,552
Sulya APMC 07/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹34,000 ₹28,000
Tarikere APMC 07/02/2026 Sippegotu ₹10,500 ₹17,000 ₹13,301
Tarikere APMC 07/02/2026 Other ₹25,000 ₹26,000 ₹25,116

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹77,945 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

