Arecanut Price: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price (13-01-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಜನವರಿ  13) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 13, 2026, 03:33 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 59,066 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,499 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಜನವರಿ 13) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,100ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (13-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Chamaraj Nagar APMC 13/01/2026 Other ₹13,500 ₹55,615 ₹20,000
Holalkere APMC 13/01/2026 Other ₹25,004 ₹25,772 ₹25,542
Honnali APMC 13/01/2026 IT WAS ₹27,000 ₹27,200 ₹27,125
Honnali APMC 13/01/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Mangalore APMC 13/01/2026 New Variety ₹30,000 ₹46,000 ₹32,000
Sulya APMC 13/01/2026 New Variety ₹34,000 ₹45,000 ₹39,000
Sulya APMC 13/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹32,000 ₹26,000
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 09/01/2026 Other ₹19,000 ₹37,000 ₹26,000
Belthangdi APMC 09/01/2026 New Variety ₹28,000 ₹46,000 ₹31,000
Bhadravathi APMC 09/01/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Davangere APMC 09/01/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Davangere APMC 09/01/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Holalkere APMC 09/01/2026 Other ₹25,900 ₹29,000 ₹27,708
Holalkere APMC 09/01/2026 Rashi ₹44,000 ₹58,499 ₹57,051
Honnali APMC 09/01/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹16,200 ₹11,690
Honnali APMC 09/01/2026 Rashi ₹56,711 ₹57,499 ₹57,199
Hubli (Amaragol) APMC 09/01/2026 Other ₹52,857 ₹52,857 ₹52,857
Hunsur APMC 09/01/2026 Raw ₹6,000 ₹6,000 ₹6,000
Kumta APMC 09/01/2026 Chali ₹47,899 ₹51,343 ₹49,999
Kumta APMC 09/01/2026 Ripe ₹41,099 ₹46,033 ₹45,319
Kumta APMC 09/01/2026 Factory ₹9,069 ₹24,869 ₹21,549
Kumta APMC 09/01/2026 Cqca ₹12,689 ₹31,999 ₹29,769
Kumta APMC 09/01/2026 Chippu ₹29,089 ₹37,099 ₹35,429
Kundapura APMC 09/01/2026 Ripe ₹30,000 ₹46,000 ₹45,000
Puttur APMC 09/01/2026 Cqca ₹20,000 ₹35,500 ₹29,000
Puttur APMC 09/01/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹37,400
Sirsi APMC 09/01/2026 Bette ₹39,699 ₹54,899 ₹48,467
Sirsi APMC 09/01/2026 Rashi ₹52,181 ₹59,066 ₹56,462
Sirsi APMC 09/01/2026 Bilegotu ₹23,599 ₹43,666 ₹36,233
Sirsi APMC 09/01/2026 Kempogutu ₹32,099 ₹36,399 ₹34,353
Sirsi APMC 09/01/2026 Chali ₹45,478 ₹52,566 ₹50,743
Sulya APMC 09/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹30,000 ₹24,000
Tumkur APMC 09/01/2026 Rashi ₹54,000 ₹57,100 ₹55,200
Yellapur APMC 09/01/2026 Bilegotu ₹16,899 ₹39,799 ₹28,969
Yellapur APMC 09/01/2026 Kempogutu ₹18,009 ₹40,969 ₹37,719
Yellapur APMC 09/01/2026 Cqca ₹16,299 ₹31,299 ₹26,899
Yellapur APMC 09/01/2026 api ₹65,009 ₹74,300 ₹72,775
Yellapur APMC 09/01/2026 Ripe ₹38,733 ₹43,201 ₹41,499
Yellapur APMC 09/01/2026 Rashi ₹52,099 ₹64,690 ₹58,869
Yellapur APMC 09/01/2026 Tattibettee ₹38,099 ₹51,666 ₹48,819

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DMart Jobs: ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತಮ.. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

