Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 18) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 56,911ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (18-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಡವರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bhadravathi APMC
|17/01/2026
|Sippegotu
|₹14,000
|₹14,000
|₹14,000
|Bhadravathi APMC
|17/01/2026
|Other
|₹19,000
|₹19,000
|₹19,000
|Channagiri APMC
|17/01/2026
|Rashi
|₹52,679
|₹56,200
|₹55,150
|Davangere APMC
|17/01/2026
|Thousand
|₹7,000
|₹7,000
|₹7,000
|Davangere APMC
|17/01/2026
|Rashi
|₹37,066
|₹55,366
|₹49,883
|Davangere APMC
|17/01/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Davangere APMC
|17/01/2026
|Gorabalu
|₹19,800
|₹19,800
|₹19,800
|Holalkere APMC
|17/01/2026
|Other
|₹21,000
|₹35,000
|₹27,348
|Honnali APMC
|17/01/2026
|IT WAS
|₹27,000
|₹27,100
|₹27,044
|Kumta APMC
|17/01/2026
|Ripe
|₹37,279
|₹44,477
|₹41,849
|Kumta APMC
|17/01/2026
|Chippu
|₹21,109
|₹37,699
|₹34,679
|Kumta APMC
|17/01/2026
|Chali
|₹45,669
|₹49,000
|₹47,689
|Kumta APMC
|17/01/2026
|Cqca
|₹13,569
|₹34,199
|₹29,749
|Madikeri APMC
|17/01/2026
|Pylon
|₹4,600
|₹4,900
|₹4,900
|Madikeri APMC
|17/01/2026
|Raw
|₹47,384
|₹47,384
|₹47,384
|Puttur APMC
|17/01/2026
|Cqca
|₹23,000
|₹35,500
|₹29,000
|Puttur APMC
|17/01/2026
|New Variety
|₹26,000
|₹46,000
|₹31,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|17/01/2026
|Bette
|₹58,701
|₹68,300
|₹66,549
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|17/01/2026
|IT WAS
|₹39,199
|₹56,900
|₹55,811
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|17/01/2026
|Gorabalu
|₹34,099
|₹41,545
|₹38,099
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|17/01/2026
|Rashi
|₹50,211
|₹56,911
|₹56,011
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|17/01/2026
|Saraku
|₹68,300
|₹91,019
|₹83,654
|Sirsi APMC
|17/01/2026
|Chali
|₹47,099
|₹51,108
|₹49,758
|Sirsi APMC
|17/01/2026
|Kempogutu
|₹21,699
|₹37,618
|₹30,839
|Sirsi APMC
|17/01/2026
|Bette
|₹34,109
|₹51,099
|₹42,595
|Sirsi APMC
|17/01/2026
|Rashi
|₹52,099
|₹56,310
|₹53,688
|Sirsi APMC
|17/01/2026
|Bilegotu
|₹21,899
|₹39,164
|₹28,380
|Sulya APMC
|17/01/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹32,000
|₹26,000
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…