Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price (22-01-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಜನವರಿ 22) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 22, 2026, 08:58 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 61,199 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,600 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗುರುವಾರ (ಜನವರಿ 22) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 56,911ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (22-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8.2 ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ.. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಂಗೆ!

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 21/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,000 ₹22,000
Belthangdi APMC 21/01/2026 New Variety ₹28,000 ₹46,000 ₹31,000
Belthangdi APMC 21/01/2026 Other ₹24,000 ₹36,000 ₹26,500
Bhadravathi APMC 21/01/2026 Other ₹32,092 ₹54,078 ₹32,092
Bhadravathi APMC 21/01/2026 Bette ₹27,500 ₹27,500 ₹27,500
Bhadravathi APMC 21/01/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹14,000 ₹14,000
Davangere APMC 21/01/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,200 ₹12,150
Hiriyur APMC 21/01/2026 Other ₹29,700 ₹29,700 ₹29,700
Holalkere APMC 21/01/2026 Other ₹22,000 ₹28,000 ₹25,401
Honnali APMC 21/01/2026 IT WAS ₹24,000 ₹27,000 ₹25,837
Honnali APMC 21/01/2026 Rashi ₹56,349 ₹56,600 ₹56,559
Koppa APMC 21/01/2026 Rashi ₹47,499 ₹56,729 ₹56,011
Koppa APMC 21/01/2026 Saraku ₹63,499 ₹89,169 ₹84,369
Koppa APMC 21/01/2026 Gorabalu ₹36,899 ₹41,831 ₹38,399
Koppa APMC 21/01/2026 Bette ₹55,169 ₹66,899 ₹63,169
Kumta APMC 21/01/2026 Bette ₹32,201 ₹52,009 ₹48,769
Kumta APMC 21/01/2026 Chippu ₹31,029 ₹36,019 ₹33,519
Kumta APMC 21/01/2026 Ripe ₹40,099 ₹45,125 ₹43,849
Kumta APMC 21/01/2026 Chali ₹47,029 ₹49,499 ₹48,679
Kumta APMC 21/01/2026 Factory ₹9,301 ₹24,899 ₹22,699
Kumta APMC 21/01/2026 Cqca ₹15,019 ₹35,599 ₹32,749
Kundapura APMC 21/01/2026 Ripe ₹30,000 ₹46,000 ₹43,000
Mangalore APMC 21/01/2026 New Variety ₹30,000 ₹46,000 ₹32,000
Puttur APMC 21/01/2026 Cqca ₹23,000 ₹28,000 ₹27,000
Puttur APMC 21/01/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹30,200
Sirsi APMC 21/01/2026 Bilegotu ₹21,299 ₹41,099 ₹30,646
Sirsi APMC 21/01/2026 Chali ₹46,099 ₹50,761 ₹49,431
Sirsi APMC 21/01/2026 Rashi ₹52,099 ₹57,366 ₹53,855
Sirsi APMC 21/01/2026 Kempugotu ₹24,199 ₹35,619 ₹30,832
Sirsi APMC 21/01/2026 Bette ₹35,619 ₹51,289 ₹46,656
Sulya APMC 21/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹32,000 ₹26,000
Yellapur APMC 21/01/2026 Cqca ₹12,000 ₹28,502 ₹24,601
Yellapur APMC 21/01/2026 Bilegotu ₹21,899 ₹32,899 ₹29,199
Yellapur APMC 21/01/2026 api ₹62,165 ₹74,765 ₹65,690
Yellapur APMC 21/01/2026 Rashi ₹50,869 ₹61,199 ₹57,699
Yellapur APMC 21/01/2026 Kempugotu ₹16,899 ₹38,099 ₹36,119
Yellapur APMC 21/01/2026 Ripe ₹37,501 ₹49,801 ₹48,760
Yellapur APMC 21/01/2026 Tattibettee ₹38,119 ₹52,199 ₹47,699

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌..

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

