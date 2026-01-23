English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price (23-01-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜನವರಿ 23) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 23, 2026, 09:10 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 62,199 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,909 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಶುಕ್ರವಾರ (ಜನವರಿ 23) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 56,911ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (23-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Fish Business; ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ತಿಂಗಳು..ತಿಂಗಳು.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ?

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 22/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,000 ₹22,000
Belthangdi APMC 22/01/2026 New Variety ₹28,000 ₹46,000 ₹31,000
Bhadravathi APMC 22/01/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Chamaraj Nagar APMC 22/01/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Channagiri APMC 22/01/2026 Rashi ₹51,879 ₹56,909 ₹55,001
Chitradurga APMC 22/01/2026 Rashi ₹54,739 ₹55,199 ₹54,989
Chitradurga APMC 22/01/2026 Bette ₹37,619 ₹38,079 ₹37,859
Chitradurga APMC 22/01/2026 Kempugotu ₹32,109 ₹32,510 ₹32,300
Chitradurga APMC 22/01/2026 api ₹55,229 ₹55,669 ₹55,449
Holalkere APMC 22/01/2026 Other ₹24,185 ₹27,500 ₹26,573
Honnali APMC 22/01/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Honnali APMC 22/01/2026 IT WAS ₹27,864 ₹27,864 ₹27,864
KR Pet APMC 22/01/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Koppa APMC 22/01/2026 Rashi ₹37,005 ₹55,005 ₹50,000
Kumta APMC 22/01/2026 Ripe ₹33,799 ₹44,177 ₹42,154
Kumta APMC 22/01/2026 Chippu ₹13,569 ₹39,869 ₹32,879
Kumta APMC 22/01/2026 Cqca ₹12,899 ₹36,800 ₹27,805
Puttur APMC 22/01/2026 Cqca ₹23,000 ₹28,000 ₹27,000
Puttur APMC 22/01/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹30,500
Sagar APMC 22/01/2026 Kempugotu ₹30,989 ₹42,669 ₹38,899
Sagar APMC 22/01/2026 Sippegotu ₹12,121 ₹24,699 ₹23,499
Sagar APMC 22/01/2026 Rashi ₹46,689 ₹57,910 ₹56,009
Sagar APMC 22/01/2026 Chali ₹28,989 ₹45,099 ₹44,699
Sagar APMC 22/01/2026 Bilegotu ₹17,989 ₹36,815 ₹32,690
Sagar APMC 22/01/2026 Cqca ₹20,989 ₹36,500 ₹33,299
Sirsi APMC 22/01/2026 Bette ₹33,899 ₹51,209 ₹45,395
Sirsi APMC 22/01/2026 Bilegotu ₹26,899 ₹41,806 ₹32,932
Sirsi APMC 22/01/2026 Rashi ₹51,099 ₹57,409 ₹53,738
Sirsi APMC 22/01/2026 Kempugotu ₹22,618 ₹36,699 ₹30,435
Sirsi APMC 22/01/2026 Chali ₹48,218 ₹50,399 ₹49,266
Yellapur APMC 22/01/2026 Tattibettee ₹38,995 ₹52,289 ₹47,699
Yellapur APMC 22/01/2026 Ripe ₹39,299 ₹45,200 ₹44,099
Yellapur APMC 22/01/2026 Bilegotu ₹16,899 ₹38,199 ₹30,899
Yellapur APMC 22/01/2026 api ₹62,601 ₹70,008 ₹66,688
Yellapur APMC 22/01/2026 Rashi ₹50,819 ₹62,199 ₹57,809
Yellapur APMC 22/01/2026 Kempugotu ₹20,600 ₹38,969 ₹37,299
Yellapur APMC 22/01/2026 Cqca ₹11,699 ₹30,899 ₹26,899

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ? ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

