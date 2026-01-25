English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (25-01-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 25) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 25, 2026, 01:28 PM IST
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,301 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 51,500 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,729 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 25) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,301ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (25-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Hiriyur APMC 24/01/2026 Other ₹29,500 ₹29,500 ₹29,500
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/01/2026 IT WAS ₹39,199 ₹57,301 ₹56,011
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/01/2026 Gorabalu ₹34,199 ₹41,899 ₹38,099
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/01/2026 Rashi ₹51,599 ₹57,301 ₹56,411
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/01/2026 Saraku ₹74,999 ₹97,740 ₹87,700
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/01/2026 Bette ₹58,200 ₹67,400 ₹65,099
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 23/01/2026 New Variety ₹29,000 ₹46,000 ₹31,000
Bhadravathi APMC 23/01/2026 Other ₹27,548 ₹27,548 ₹27,548
Bhadravathi APMC 23/01/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Chamaraj Nagar APMC 23/01/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Chikkamagalore APMC 23/01/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Chitradurga APMC 23/01/2026 api ₹51,600 ₹52,000 ₹51,800
Chitradurga APMC 23/01/2026 Kempugotu ₹31,600 ₹32,000 ₹31,800
Chitradurga APMC 23/01/2026 Rashi ₹51,100 ₹51,500 ₹51,300
Chitradurga APMC 23/01/2026 Bette ₹37,600 ₹38,000 ₹37,800
Davangere APMC 23/01/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Honnali APMC 23/01/2026 IT WAS ₹25,200 ₹27,200 ₹26,358
KR Pet APMC 23/01/2026 Sippegotu ₹12,500 ₹12,500 ₹12,500
Kumta APMC 23/01/2026 Chippu ₹29,999 ₹36,599 ₹32,759
Kumta APMC 23/01/2026 Factory ₹12,089 ₹25,629 ₹23,199
Kumta APMC 23/01/2026 Cqca ₹15,099 ₹33,339 ₹31,469
Kumta APMC 23/01/2026 Ripe ₹41,110 ₹45,233 ₹43,769
Kumta APMC 23/01/2026 Chali ₹44,569 ₹49,289 ₹47,549
Puttur APMC 23/01/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹30,000
Puttur APMC 23/01/2026 Cqca ₹23,000 ₹35,500 ₹27,500
Siddapur APMC 23/01/2026 Ripe ₹41,699 ₹44,099 ₹42,699
Siddapur APMC 23/01/2026 Kempugotu ₹30,600 ₹34,899 ₹34,109
Siddapur APMC 23/01/2026 Bilegotu ₹26,900 ₹39,689 ₹36,599
Siddapur APMC 23/01/2026 Tattibettee ₹36,789 ₹53,699 ₹43,699
Siddapur APMC 23/01/2026 Rashi ₹45,899 ₹55,729 ₹54,699
Siddapur APMC 23/01/2026 Cqca ₹21,099 ₹32,899 ₹28,489
Siddapur APMC 23/01/2026 Chali ₹43,769 ₹49,699 ₹48,899
Sirsi APMC 23/01/2026 Chali ₹47,208 ₹50,599 ₹49,319
Sirsi APMC 23/01/2026 Kempugotu ₹25,811 ₹37,399 ₹32,535
Sirsi APMC 23/01/2026 Bilegotu ₹26,299 ₹41,290 ₹31,781
Sirsi APMC 23/01/2026 Rashi ₹51,099 ₹57,511 ₹53,833
Sirsi APMC 23/01/2026 Bette ₹36,899 ₹53,699 ₹44,948
Sulya APMC 23/01/2026 New Variety ₹34,000 ₹44,500 ₹39,500
Sulya APMC 23/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹32,000 ₹26,000
Yellapur APMC 23/01/2026 Bilegotu ₹16,899 ₹37,309 ₹31,899
Yellapur APMC 23/01/2026 Tattibettee ₹36,969 ₹52,699 ₹46,899
Yellapur APMC 23/01/2026 Rashi ₹53,368 ₹60,299 ₹60,299
Yellapur APMC 23/01/2026 Ripe ₹36,355 ₹45,700 ₹43,299
Yellapur APMC 23/01/2026 api ₹62,710 ₹67,670 ₹65,659
Yellapur APMC 23/01/2026 Cqca ₹11,899 ₹31,899 ₹26,899
Yellapur APMC 23/01/2026 Kempugotu ₹16,899 ₹40,879 ₹36,899

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌.. ಬಂಗಾರ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

