  • Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut today price (31-01-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಜನವರಿ 31) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:28 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,299 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,899 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಶನಿವಾರ (ಜನವರಿ 31) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,301ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (31-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: ಭಾನುವಾರವೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಯುಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Chamaraj Nagar APMC 31/01/2026 Other ₹15,000 ₹15,000 ₹15,000
Channagiri APMC 31/01/2026 Rashi ₹48,679 ₹56,299 ₹53,982
Holalkere APMC 31/01/2026 Rashi ₹36,387 ₹56,399 ₹54,658
Holalkere APMC 31/01/2026 Other ₹22,000 ₹27,000 ₹23,281
Honnali APMC 31/01/2026 IT WAS ₹25,800 ₹25,800 ₹25,800
Madikeri APMC 31/01/2026 Pylon ₹4,500 ₹4,500 ₹4,500
Madikeri APMC 31/01/2026 Raw ₹46,270 ₹46,270 ₹46,270
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Bhadravathi APMC 27/01/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Bhadravathi APMC 27/01/2026 Other ₹30,821 ₹54,475 ₹30,821
Chamaraj Nagar APMC 27/01/2026 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Channagiri APMC 27/01/2026 Rashi ₹51,500 ₹56,899 ₹54,053
Davangere APMC 27/01/2026 Thousand ₹7,000 ₹9,540 ₹8,300
Davangere APMC 27/01/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Holalkere APMC 27/01/2026 Other ₹24,000 ₹27,000 ₹25,857
KR Pet APMC 27/01/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹15,200 ₹15,200
KR Pet APMC 27/01/2026 Rashi ₹54,511 ₹54,511 ₹54,511
Puttur APMC 27/01/2026 Cqca ₹23,000 ₹35,500 ₹28,500
Puttur APMC 27/01/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹31,300
Sagar APMC 27/01/2026 Bilegotu ₹30,666 ₹36,025 ₹30,666
Sagar APMC 27/01/2026 Kempugotu ₹33,599 ₹38,599 ₹37,899
Sagar APMC 27/01/2026 Rashi ₹51,089 ₹56,370 ₹54,269
Sagar APMC 27/01/2026 Chali ₹41,299 ₹45,299 ₹41,299
Sagar APMC 27/01/2026 Sippegotu ₹18,599 ₹24,599 ₹22,591
Sirsi APMC 27/01/2026 Bilegotu ₹24,296 ₹35,499 ₹32,406
Sirsi APMC 27/01/2026 Chali ₹45,751 ₹51,411 ₹48,708
Sirsi APMC 27/01/2026 Kempugotu ₹31,509 ₹38,691 ₹35,591
Sirsi APMC 27/01/2026 Bette ₹46,259 ₹52,699 ₹49,039
Sirsi APMC 27/01/2026 Rashi ₹52,949 ₹56,899 ₹53,797
Sulya APMC 27/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹34,000 ₹28,000
Sulya APMC 27/01/2026 New Variety ₹35,000 ₹46,000 ₹44,500

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

