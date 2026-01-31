Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಜನವರಿ 31) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,301ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (31-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: ಭಾನುವಾರವೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಯುಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Chamaraj Nagar APMC
|31/01/2026
|Other
|₹15,000
|₹15,000
|₹15,000
|Channagiri APMC
|31/01/2026
|Rashi
|₹48,679
|₹56,299
|₹53,982
|Holalkere APMC
|31/01/2026
|Rashi
|₹36,387
|₹56,399
|₹54,658
|Holalkere APMC
|31/01/2026
|Other
|₹22,000
|₹27,000
|₹23,281
|Honnali APMC
|31/01/2026
|IT WAS
|₹25,800
|₹25,800
|₹25,800
|Madikeri APMC
|31/01/2026
|Pylon
|₹4,500
|₹4,500
|₹4,500
|Madikeri APMC
|31/01/2026
|Raw
|₹46,270
|₹46,270
|₹46,270
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bhadravathi APMC
|27/01/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹11,000
|₹11,000
|Bhadravathi APMC
|27/01/2026
|Other
|₹30,821
|₹54,475
|₹30,821
|Chamaraj Nagar APMC
|27/01/2026
|Other
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Channagiri APMC
|27/01/2026
|Rashi
|₹51,500
|₹56,899
|₹54,053
|Davangere APMC
|27/01/2026
|Thousand
|₹7,000
|₹9,540
|₹8,300
|Davangere APMC
|27/01/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Holalkere APMC
|27/01/2026
|Other
|₹24,000
|₹27,000
|₹25,857
|KR Pet APMC
|27/01/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹15,200
|₹15,200
|KR Pet APMC
|27/01/2026
|Rashi
|₹54,511
|₹54,511
|₹54,511
|Puttur APMC
|27/01/2026
|Cqca
|₹23,000
|₹35,500
|₹28,500
|Puttur APMC
|27/01/2026
|New Variety
|₹26,000
|₹46,000
|₹31,300
|Sagar APMC
|27/01/2026
|Bilegotu
|₹30,666
|₹36,025
|₹30,666
|Sagar APMC
|27/01/2026
|Kempugotu
|₹33,599
|₹38,599
|₹37,899
|Sagar APMC
|27/01/2026
|Rashi
|₹51,089
|₹56,370
|₹54,269
|Sagar APMC
|27/01/2026
|Chali
|₹41,299
|₹45,299
|₹41,299
|Sagar APMC
|27/01/2026
|Sippegotu
|₹18,599
|₹24,599
|₹22,591
|Sirsi APMC
|27/01/2026
|Bilegotu
|₹24,296
|₹35,499
|₹32,406
|Sirsi APMC
|27/01/2026
|Chali
|₹45,751
|₹51,411
|₹48,708
|Sirsi APMC
|27/01/2026
|Kempugotu
|₹31,509
|₹38,691
|₹35,591
|Sirsi APMC
|27/01/2026
|Bette
|₹46,259
|₹52,699
|₹49,039
|Sirsi APMC
|27/01/2026
|Rashi
|₹52,949
|₹56,899
|₹53,797
|Sulya APMC
|27/01/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹34,000
|₹28,000
|Sulya APMC
|27/01/2026
|New Variety
|₹35,000
|₹46,000
|₹44,500
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…