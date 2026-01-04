English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

Arecanut today price (04-01-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ  04) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Jan 4, 2026, 03:22 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 58,700 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,366 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 04) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 58,899ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (04-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು.. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು!

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 03/01/2026 Other ₹22,000 ₹34,000 ₹26,000
Belthangdi APMC 03/01/2026 Cqca ₹16,000 ₹26,000 ₹18,000
Belthangdi APMC 03/01/2026 New Variety ₹27,500 ₹43,000 ₹30,000
Bhadravathi APMC 03/01/2026 Other ₹56,487 ₹56,487 ₹56,487
Bhadravathi APMC 03/01/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Channagiri APMC 03/01/2026 Rashi ₹52,599 ₹58,700 ₹57,927
Chitradurga APMC 03/01/2026 api ₹57,219 ₹57,629 ₹57,449
Chitradurga APMC 03/01/2026 Rashi ₹56,739 ₹57,169 ₹56,989
Chitradurga APMC 03/01/2026 Kempogutu ₹32,000 ₹32,400 ₹32,200
Chitradurga APMC 03/01/2026 Bette ₹37,659 ₹38,099 ₹37,879
Davangere APMC 03/01/2026 Gorabalu ₹19,000 ₹19,000 ₹19,000
Davangere APMC 03/01/2026 Rashi ₹35,000 ₹57,366 ₹39,383
Honnali APMC 03/01/2026 IT WAS ₹27,000 ₹27,200 ₹27,188
Honnali APMC 03/01/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Honnali APMC 03/01/2026 Rashi ₹57,699 ₹57,699 ₹57,699
Kumta APMC 03/01/2026 Chali ₹42,000 ₹45,526 ₹43,019
Puttur APMC 03/01/2026 New Variety ₹26,000 ₹43,500 ₹31,000
Puttur APMC 03/01/2026 Cqca ₹20,000 ₹35,000 ₹29,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 03/01/2026 IT WAS ₹42,021 ₹58,899 ₹57,701
Shimoga(Theertahalli) APMC 03/01/2026 Bette ₹59,099 ₹66,329 ₹65,099
Shimoga(Theertahalli) APMC 03/01/2026 Saraku ₹77,599 ₹92,589 ₹80,199
Shimoga(Theertahalli) APMC 03/01/2026 Rashi ₹54,099 ₹58,899 ₹57,919
Shimoga(Theertahalli) APMC 03/01/2026 Gorabalu ₹30,009 ₹42,654 ₹38,499
Sirsi APMC 03/01/2026 Bilegotu ₹27,799 ₹39,499 ₹33,617
Sirsi APMC 03/01/2026 Rashi ₹51,608 ₹59,629 ₹54,684
Sirsi APMC 03/01/2026 Chali ₹46,208 ₹50,199 ₹48,729
Sirsi APMC 03/01/2026 Bette ₹40,489 ₹52,899 ₹48,067
Sirsi APMC 03/01/2026 Kempogutu ₹16,009 ₹38,989 ₹26,612
Srirangapattana APMC 03/01/2026 Other ₹34,476 ₹34,476 ₹34,476
Sulya APMC 03/01/2026 Cqca ₹18,000 ₹30,000 ₹24,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

