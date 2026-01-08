English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut today price (08-01-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಜನವರಿ  048) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 8, 2026, 03:14 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 59,209 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,399 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗುರುವಾರ (ಜನವರಿ 08) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 58,899ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (08-01-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..

Market  Date Type  Minimum price Maximum price  modal price  
Bhadravathi APMC    06/01/2026    Sippegotu     ₹10,000    ₹14,000     ₹10,000  
Bhadravathi APMC    06/01/2026     Other     ₹39,660     ₹45,261     ₹42,410  
Chamaraj Nagar APMC     06/01/2026     Other     ₹54,767     ₹54,767     ₹54,767  
Channagiri APMC     06/01/2026     Rashi     ₹56,599     ₹59,209     ₹58,535  
Chitradurga APMC    06/01/2026     Kempogutu     ₹32,200    ₹32,600     ₹32,400  
Chitradurga APMC    06/01/2026     Bette    ₹38,619     ₹39,059     ₹38,849  
Chitradurga APMC     06/01/2026     Rashi     ₹56,929     ₹57,399     ₹57,179  
Chitradurga APMC    06/01/2026     api     ₹57,439     ₹57,869     ₹57,689  
Holalkere APMC     06/01/2026     Other     ₹26,295     ₹26,295     ₹26,295  
Honnali APMC     06/01/2026    Sippegotu     ₹10,000     ₹10,300     ₹10,067  
Honnali APMC    06/01/2026    IT WAS    ₹24,000     ₹24,400     ₹24,207  
Koppa APMC   06/01/2026    
 		 Rashi     ₹57,500     ₹58,005     ₹57,705  
Koppa APMC     06/01/2026     Gorabalu     ₹26,000     ₹30,000     ₹26,666  
Puttur APMC     06/01/2026     Cqca     ₹20,000     ₹35,500     ₹29,700  
Puttur APMC     06/01/2026     New Variety     ₹26,000    ₹44,500    ₹30,800  
Sagar APMC    06/01/2026     Cqca    ₹33,099     ₹35,099    ₹33,214  
Sagar APMC     06/01/2026     Bilegotu     ₹30,700     ₹36,521    ₹30,700  
Sagar APMC    06/01/2026     Rashi     ₹58,789     ₹58,789     ₹58,789  
Sagar APMC     06/01/2026     Sippegotu    ₹22,099    ₹22,099     ₹22,099  
Sagar APMC     06/01/2026     Chali     ₹34,099     ₹45,550    ₹34,099  
Sirsi APMC     06/01/2026    Kempogutu    ₹22,300     ₹41,009     ₹32,951  
Sirsi APMC    06/01/2026     Bilegotu     ₹20,099     ₹41,099     ₹30,324  
Sirsi APMC    06/01/2026    Chali    ₹43,199     ₹51,111     ₹49,192  
Sirsi APMC     06/01/2026     Rashi     ₹53,699     ₹59,066     ₹55,612  
Sirsi APMC     06/01/2026    Bette     ₹30,899     ₹53,299    ₹48,606  
Sulya APMC     06/01/2026    Cqca     ₹18,000     ₹30,000     ₹24,000  
Tumkur APMC    06/01/2026    Rashi     ₹53,600     ₹55,000    ₹54,000  

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾ ಸಮರ! ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

