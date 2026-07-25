/ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ; ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ

Arecanut Price in Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 25) ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹54 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹54,799 ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ₹54,299, ಸಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ₹52,409, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹51,775 ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ₹51,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.
* Other: ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮೋಡಲ್ ದರ ₹28,884
* ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು: ₹11,000 ರಿಂದ ₹13,500 (ಮೋಡಲ್ ₹13,500)
* ರಾಶಿ: ₹51,775 (ಸ್ಥಿರ ದರ)
ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು.
* CQCA: ₹17,000 – ₹27,000 (ಮೋಡಲ್ ₹25,000)
* ಹೊಸ ತಳಿ: ₹27,000 – ₹47,500 (ಮೋಡಲ್ ₹30,100)
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಹೊಸ ತಳಿ: ₹28,000 – ₹47,000
* ಮೋಡಲ್ ದರ: ₹29,000
ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
* Other: ₹22,000 – ₹26,000
* ಮೋಡಲ್ ದರ: ₹26,000
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು: ₹12,000
* ರಾಶಿ: ₹24,000 – ₹43,000
* ಮೋಡಲ್ ದರ: ₹33,579
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ
* Other: ₹22,000 – ₹27,428
* ಮೋಡಲ್ ದರ: ₹24,886
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು: ₹11,000 – ₹12,000
* ಮೋಡಲ್ ದರ: ₹11,600
ಹೊಸನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
* ಕೆಂಪುಗೋಟು: ₹37,789 – ₹42,709
* ಮೋಡಲ್: ₹39,639
* ರಾಶಿ: ₹44,999 – ₹54,299
* ಮೋಡಲ್: ₹53,200
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ರಾಶಿ: ₹51,000 (ಸ್ಥಿರ ದರ)
ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
* ಹಳೆ ಚಾಲಿ: ₹46,099 – ₹48,619 (ಮೋಡಲ್ ₹47,389)
* CQCA: ₹17,869 – ₹32,099 (ಮೋಡಲ್ ₹30,679)
* ಚಿಪ್ಪು: ₹30,169 – ₹33,099 (ಮೋಡಲ್ ₹31,589)
* ಹೊಸ ಚಾಲಿ: ₹37,269 – ₹46,099 (ಮೋಡಲ್ ₹44,769)
* ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ₹8,572 – ₹23,629 (ಮೋಡಲ್ ₹20,549)
ಕುಂದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಹೊಸ ಚಾಲಿ: ₹40,000 – ₹47,500
* ಮೋಡಲ್ ದರ: ₹46,600
ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಹೊಸ ತಳಿ: ₹30,000 – ₹47,500
* ಮೋಡಲ್: ₹33,400
* CQCA: ₹20,000 – ₹33,000
* ಮೋಡಲ್: ₹29,000
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
* ಬಿಳೆಗೋಟು: ₹25,699 – ₹31,869 (ಮೋಡಲ್ ₹29,589)
* CQCA: ₹22,169 – ₹32,899 (ಮೋಡಲ್ ₹27,199)
* ಚಾಲಿ: ₹40,899 – ₹47,219 (ಮೋಡಲ್ ₹46,399)
* ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ: ₹36,869 – ₹43,099 (ಮೋಡಲ್ ₹42,889)
* ಕೆಂಪುಗೋಟು: ₹33,219 – ₹34,289 (ಮೋಡಲ್ ₹33,609)
* ರಾಶಿ: ₹46,899 – ₹51,599 (ಮೋಡಲ್ ₹50,699)
ಸಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಸಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
* ರಾಶಿ: ₹50,599 – ₹52,409 (ಮೋಡಲ್ ₹51,369)
* ಚಾಲಿ: ₹42,180 – ₹48,399 (ಮೋಡಲ್ ₹45,089)
* ಬಿಳೆಗೋಟು: ₹24,506 – ₹35,699 (ಮೋಡಲ್ ₹30,142)
* ಕೆಂಪುಗೋಟು: ₹29,599 – ₹35,699 (ಮೋಡಲ್ ₹33,579)
* ಬೆಟ್ಟೆ: ₹33,099 – ₹49,989 (ಮೋಡಲ್ ₹40,433)
ಸುಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ
* CQCA: ₹20,000 – ₹34,000
* ಮೋಡಲ್ ದರ: ₹27,000
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
* CQCA: ₹16,900 – ₹31,199 (ಮೋಡಲ್ ₹27,699)
* ಬಿಳೆಗೋಟು: ₹20,000 – ₹33,922 (ಮೋಡಲ್ ₹32,199)
* ರಾಶಿ: ₹49,300 – ₹54,799 (ಮೋಡಲ್ ₹52,499)
* ಚಾಲಿ: ₹36,869 – ₹48,340 (ಮೋಡಲ್ ₹47,099)
* ಕೆಂಪುಗೋಟು: ₹26,621 – ₹34,969 (ಮೋಡಲ್ ₹32,399)
* ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ: ₹39,421 – ₹46,099 (ಮೋಡಲ್ ₹43,399)
ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಹೊಸನಗರ, ಶಿರಸಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ, ತೇವಾಂಶ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವಮ್ಮ ಆಧರಿಸಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರೈತರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.