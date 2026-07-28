/ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ: ಯಾವ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut Rate Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ (APMC) ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹54,689 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ ₹11,000 ದರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ₹17,500 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 'ಇತರೆ' (Other) ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹38,333 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹51,500, ಗರಿಷ್ಠ ₹54,689 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹53,319 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ (Pudi) ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹54,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪುಡಿ ಅಡಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹11,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೊನ್ನಾವರ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಗಳ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಲಿ (Hosa Chali): ಕನಿಷ್ಠ ₹37,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹39,000, ಮಾದರಿ ₹38,000 ದರ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಚಾಲಿ (Hale Chali): ಕನಿಷ್ಠ ₹42,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹44,000, ಮಾದರಿ ₹43,000 ದರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗಿಂತ ಹಳೆ ಚಾಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮಂಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ: ಮಂಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಳಿಯ (Old Variety) ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹36,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹55,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹45,500 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ₹55,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹47,500, ಗರಿಷ್ಠ ₹50,933 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹49,799 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ರೈತರು ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಎಪಿಎಂಸಿ ದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ, ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನವಲನವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
|ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ತಳಿ
|ಕನಿಷ್ಠ
|ಗರಿಷ್ಠ
|ಮಾದರಿ
|ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
|ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು
|₹17,500
|₹17,500
|₹17,500
|ಚಾಮರಾಜನಗರ
|ಇತರೆ
|₹38,333
|₹38,333
|₹38,333
|ಚನ್ನಗಿರಿ
|ರಾಶಿ
|₹51,500
|₹54,689
|₹53,319
|ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ
|ಪುಡಿ
|₹54,000
|₹54,000
|₹54,000
|ಹೊನ್ನಾಳಿ
|ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು
|₹11,000
|₹11,000
|₹11,000
|ಹೊನ್ನಾವರ
|ಹೊಸ ಚಾಲಿ
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|ಹೊನ್ನಾವರ
|ಹಳೆ ಚಾಲಿ
|₹42,000
|₹44,000
|₹43,000
|ಮಂಗಳೂರು
|ಹಳೆಯ ತಳಿ
|₹36,000
|₹55,000
|₹45,500
|ಶಿಕಾರಿಪುರ
|ರಾಶಿ
|₹47,500
|₹50,933
|₹49,799