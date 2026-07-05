/Arecanut Price: ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಗಿತ! ಯಾವ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದರ?

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಜುಲೈ 5) ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು (ಹಸ) ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹91,700 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹಾಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ CQCA ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹17,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹27,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹23,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಳಿ (New Variety) ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹27,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹47,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹36,300 ದೊರೆತಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ₹13,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹47,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹52,900 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹50,882 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ (Other) ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹22,451, ಗರಿಷ್ಠ ₹27,051 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹25,488 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ (It Was) ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹2,400 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.
ಮಡಿಕೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾ (Raw) ಅಡಿಕೆಗೆ ₹45,161 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹10,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹30,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹47,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹32,000 ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. CQCA ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹20,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹33,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹26,500 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,748 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ.
* ಬೆಟ್ಟೆ – ₹55,099 ರಿಂದ ₹61,839 (ಮಾದರಿ ₹59,299)
* ರಾಶಿ – ₹40,369 ರಿಂದ ₹53,329 (ಮಾದರಿ ₹51,929)
* ಸರಕು (ಹಸ) – ₹56,599 ರಿಂದ ₹91,700 (ಮಾದರಿ ₹68,449)
* ಗೊರಬಲು – ₹37,000 ರಿಂದ ₹40,799 (ಮಾದರಿ ₹39,200)
* ಇಟ್ ವಾಸ್ – ₹41,119 ರಿಂದ ₹52,569 (ಮಾದರಿ ₹51,299)
ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ದರ ಹೀಗಿದೆ:
* ಬಿಳೆಗೋಟು – ₹25,019 ರಿಂದ ₹33,900 (ಮಾದರಿ ₹29,752)
* ಬೆಟ್ಟೆ – ₹43,699 ರಿಂದ ₹44,200 (ಮಾದರಿ ₹43,999)
* ಚಾಲಿ – ₹42,200 ರಿಂದ ₹47,500 (ಮಾದರಿ ₹45,357)
* ಕೆಂಪುಗೋಟು – ₹22,109 ರಿಂದ ₹32,421 (ಮಾದರಿ ₹26,910)
* ರಾಶಿ – ₹48,199 ರಿಂದ ₹51,100 (ಮಾದರಿ ₹48,950)
ಸುಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ CQCA ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹20,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹34,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹27,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು (ಹಸ) ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹91,700 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದರ ದೊರೆತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿ ಮತ್ತು CQCA ಅಡಿಕೆಯ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.