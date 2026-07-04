/ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಕೊಪ್ಪ, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಜುಲೈ 7) ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ (Hasa) ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹90,229 ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹32,669, ಗರಿಷ್ಠ ₹40,599 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹37,469ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹42,499 ರಿಂದ ₹52,399ರ ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹48,199 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹68,109 ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹58,211 ದರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ₹35,699 ರಿಂದ ₹41,009ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹38,965 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹52,229 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹8,119 ರಿಂದ ₹21,699ರ ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53,299 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹51,052 ದರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಗೋರಬಲು ₹38,209 ರಿಂದ ₹40,279ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ₹61,399 ರಿಂದ ₹83,039ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹68,099 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ₹60,899 ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹52,909 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ₹39,599 ಸರಾಸರಿ ದರಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ** ರಾಶಿ ಎಡಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹49 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹52 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ದೊರೆತಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹51,519, ಹಂಡಾ ಎಡಿ ₹40,121 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹38,211 ಗರಿಷ್ಠ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹90,229 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ₹61,609, ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹52,799 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹39,569 ಗರಿಷ್ಠ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ₹88,099, ಬೆಟ್ಟೆ ₹61,839, ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹53,329 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹40,799 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹51,599, ಹಂಡಾ ಎಡಿ ₹41,099, ಚಾಲಿ ₹36,099 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹16,599 ದರಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ದರಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.