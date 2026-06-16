Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ 16) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರಿದರೂ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹59 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹27,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹47,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹28,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ (Other) ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹51,253ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹45,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹54,100 ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹52,536 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ ತಳಿ ಅಡಿಕೆ ₹7,000 ರಿಂದ ₹10,627ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹9,050 ಆಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ₹12,000ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡಿದೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,569 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ₹52,621 ತಲುಪಿದೆ. ಇತರೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹23,870 ರಿಂದ ₹40,000ರ ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ₹10,000 ರಿಂದ ₹12,000ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ₹11,217 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ₹13,000ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹34,099 ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ₹32,759 ತಲುಪಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹25,000 ಹಾಗೂ CQCA ತಳಿ ₹33,019 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ (Raw) ಅಡಿಕೆ ₹44,834ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹38,500ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹59,270ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚಾಳಿ ₹41,619, ಬಿಳೆಗೋಟು ₹34,099, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ₹22,089, CQCA ₹35,101 ಹಾಗೂ ಕೆಂಪುಗೋಟು ₹40,189 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹21,941ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹51,343 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗೋರಬಲು ₹37,500, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ₹14,000 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಳಿ ₹31,405ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆ ₹47,839, ಕೆಂಪುಗೋಟು ₹37,900, CQCA ₹33,699, ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ₹46,099, ಬಿಳೆಗೋಟು ₹35,079 ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,499 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹50,599 ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಬೆಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.