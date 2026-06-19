Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ (APMC) ಜೂನ್ 19ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಗರ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹59,270 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹38,500, ಗರಿಷ್ಠ ₹59,270 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹52,599 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,009, ಕೆಂಪುಗೋಟುಗೆ ₹38,399, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟುಗೆ ₹21,895, ಸಿಕ್ಯೂಸಿಎಗೆ ₹32,099 ಹಾಗೂ ಬಿಳೆಗೋಟುಗೆ ₹33,066 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,569 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹52,621 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ವಿಧದ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹25,481 ಮಾದರಿ ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹54,100 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹52,536 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹51,343 ಮಾದರಿ ದರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಗೋರಬಾಳು ₹37,500, ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ₹31,405 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ₹14,000 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹52,499 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹50,599 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಳಿ ₹46,699, ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ₹41,900, ಕೆಂಪುಗೋಟು ₹34,869, ಬಿಳೆಗೋಟು ₹32,299 ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಯೂಸಿಎ ₹28,769 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹51,253 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಡಿಕೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹44,834 ದರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹32,759, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹20,979 ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಯೂಸಿಎಗೆ ₹29,749 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹47,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹28,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ Thousand ಅಡಿಕೆಗೆ ₹9,050 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹12,000 ಮಾದರಿ ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹11,217 ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ₹13,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹21,941 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Belthangdi APMC
|15/06/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹47,000
|₹28,000
|Bhadravathi APMC
|15/06/2026
|Other
|₹51,253
|₹51,253
|₹51,253
|Channagiri APMC
|15/06/2026
|Rashi
|₹45,000
|₹54,100
|₹52,536
|Davangere APMC
|15/06/2026
|Thousand
|₹7,000
|₹10,627
|₹9,050
|Davangere APMC
|15/06/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹12,000
|₹12,000
|Holalkere APMC
|15/06/2026
|Rashi
|₹48,000
|₹53,569
|₹52,621
|Holalkere APMC
|15/06/2026
|Other
|₹23,870
|₹40,000
|₹25,481
|Honnali APMC
|15/06/2026
|Sippegotu
|₹10,000
|₹12,000
|₹11,217
|Koppa APMC
|15/06/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Kumta APMC
|15/06/2026
|Chippu
|₹30,699
|₹34,099
|₹32,759
|Kumta APMC
|15/06/2026
|Factory
|₹10,289
|₹25,000
|₹20,979
|Kumta APMC
|15/06/2026
|Cqca
|₹17,509
|₹33,019
|₹29,749
|Madikeri APMC
|15/06/2026
|Raw
|₹44,834
|₹44,834
|₹44,834
|Sagar APMC
|15/06/2026
|Chali
|₹30,022
|₹41,619
|₹40,009
|Sagar APMC
|15/06/2026
|Bilegotu
|₹20,022
|₹34,099
|₹33,066
|Sagar APMC
|15/06/2026
|Sippegotu
|₹9,699
|₹22,089
|₹21,895
|Sagar APMC
|15/06/2026
|Cqca
|₹10,299
|₹35,101
|₹32,099
|Sagar APMC
|15/06/2026
|Kempogutu
|₹26,699
|₹40,189
|₹38,399
|Sagar APMC
|15/06/2026
|Rashi
|₹38,500
|₹59,270
|₹52,599
|Shikaripura APMC
|15/06/2026
|Rashi
|₹21,941
|₹21,941
|₹21,941
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|15/06/2026
|Other
|₹28,000
|₹31,405
|₹31,405
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|15/06/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹14,000
|₹14,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|15/06/2026
|Gorabalu
|₹37,500
|₹37,500
|₹37,500
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|15/06/2026
|Rashi
|₹49,633
|₹51,343
|₹51,343
|Siddapur APMC
|15/06/2026
|Chali
|₹39,099
|₹47,839
|₹46,699
|Siddapur APMC
|15/06/2026
|Kempogutu
|₹31,700
|₹37,900
|₹34,869
|Siddapur APMC
|15/06/2026
|Cqca
|₹22,599
|₹33,699
|₹28,769
|Siddapur APMC
|15/06/2026
|Tattibettee
|₹36,300
|₹46,099
|₹41,900
|Siddapur APMC
|15/06/2026
|Bilegotu
|₹26,900
|₹35,079
|₹32,299
|Siddapur APMC
|15/06/2026
|Rashi
|₹44,549
|₹52,499
|₹50,599