Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರದಿಂದ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹36,899 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹61,299 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮೊಡಲ್ ದರ ₹53,499 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,919 ಹಾಗೂ ಸಿರ್ಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ₹52,124 ಮೊಡಲ್ ದರ ಲಭಿಸಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹51,804 ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ₹51,399 ಮೊಡಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
* ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ: ಮೊಡಲ್ ದರ ₹38,000
* ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಮೊಡಲ್ ದರ ₹34,000
* ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಮೊಡಲ್ ದರ ₹28,500
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಭರ್ಜರಿ ರೇಟ್
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ₹45,639 ಮೊಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ₹45,889 ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹46,099 ಮೊಡಲ್ ದರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ₹40,199 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ
ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹42,469 ಮೊಡಲ್ ದರ ಪಡೆದರೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹45,950 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹44,036 ಮೊಡಲ್ ದರ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ:
* ಸಿದ್ದಾಪುರ – ₹33,269
* ಯಲ್ಲಾಪುರ – ₹31,299
* ಸಾಗರ – ₹31,199
* ಶಿರಸಿ – ₹30,776
ಬಿಳೆಗೋಟು ದರಗಳು
* ಸಾಗರ – ₹37,901
* ಸಿದ್ದಾಪುರ – ₹34,899
* ಶಿರಸಿ – ₹31,469
* ಯಲ್ಲಾಪುರ – ₹30,009
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಮತ್ತು ಸೀಕಾ (CQCA) ದರ
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹20,600 ಮೊಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
CQCA ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ:
* ಕುಮಟಾ – ₹31,555
* ಸಾಗರ – ₹30,699
* ಪುತ್ತೂರು – ₹30,000
* ಶಿರಸಿ – ₹28,689
* ಸುಳ್ಯ – ₹26,000
* ಬಂಟ್ವಾಳ – ₹24,600
* ಯಲ್ಲಾಪುರ – ₹24,009
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರ
* ಹಳಿಯಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿ (Other) – ₹29,642
* ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ (Other) – ₹23,367
* ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ (IT WAS) – ₹26,800
* ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (ಗೊರಬಲು) – ₹30,000
* ಕುಮಟಾ (ಚಿಪ್ಪು) – ₹32,500
* ಕುಮಟಾ (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) – ₹25,455
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bantwala APMC
|01/06/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹24,600
|Bantwala APMC
|01/06/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹45,000
|₹34,000
|Belthangdi APMC
|01/06/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹45,000
|₹28,500
|Haliyala APMC
|01/06/2026
|Other
|₹29,642
|₹29,642
|₹29,642
|Holalkere APMC
|01/06/2026
|Other
|₹21,500
|₹26,000
|₹23,367
|Honnali APMC
|01/06/2026
|IT WAS
|₹26,800
|₹26,800
|₹26,800
|Kumta APMC
|01/06/2026
|Chippu
|₹29,609
|₹33,099
|₹32,500
|Kumta APMC
|01/06/2026
|Cqca
|₹17,019
|₹32,869
|₹31,555
|Kumta APMC
|01/06/2026
|Factory
|₹13,709
|₹26,929
|₹25,455
|Puttur APMC
|01/06/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹33,500
|₹30,000
|Puttur APMC
|01/06/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹45,000
|₹38,000
|Sagar APMC
|01/06/2026
|Kempugotu
|₹16,569
|₹32,099
|₹31,199
|Sagar APMC
|01/06/2026
|Sippegotu
|₹9,009
|₹21,200
|₹20,600
|Sagar APMC
|01/06/2026
|Rashi
|₹36,899
|₹61,299
|₹53,499
|Sagar APMC
|01/06/2026
|Cqca
|₹11,100
|₹36,699
|₹30,699
|Sagar APMC
|01/06/2026
|Bilegotu
|₹29,899
|₹40,699
|₹37,901
|Sagar APMC
|01/06/2026
|Chali
|₹30,199
|₹41,099
|₹40,199
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|01/06/2026
|Gorabalu
|₹30,000
|₹30,000
|₹30,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|01/06/2026
|Rashi
|₹51,804
|₹51,804
|₹51,804
|Siddapur APMC
|01/06/2026
|Kempugotu
|₹29,769
|₹36,569
|₹33,269
|Siddapur APMC
|01/06/2026
|Cqca
|₹23,199
|₹31,509
|₹28,689
|Siddapur APMC
|01/06/2026
|Tattibettee
|₹36,900
|₹44,699
|₹42,469
|Siddapur APMC
|01/06/2026
|Chali
|₹41,069
|₹47,239
|₹45,639
|Siddapur APMC
|01/06/2026
|Rashi
|₹48,789
|₹52,389
|₹51,399
|Siddapur APMC
|01/06/2026
|Bilegotu
|₹34,112
|₹35,609
|₹34,899
|Sirsi APMC
|01/06/2026
|Rashi
|₹50,599
|₹53,100
|₹52,124
|Sirsi APMC
|01/06/2026
|Kempugotu
|₹23,299
|₹34,800
|₹30,776
|Sirsi APMC
|01/06/2026
|Bette
|₹40,000
|₹49,199
|₹44,036
|Sirsi APMC
|01/06/2026
|Chali
|₹44,015
|₹47,691
|₹45,889
|Sirsi APMC
|01/06/2026
|Bilegotu
|₹25,009
|₹37,199
|₹31,469
|Sulya APMC
|01/06/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹32,000
|₹26,000
|Yellapur APMC
|01/06/2026
|Rashi
|₹48,819
|₹54,399
|₹52,919
|Yellapur APMC
|01/06/2026
|Chali
|₹37,009
|₹47,340
|₹46,099
|Yellapur APMC
|01/06/2026
|Cqca
|₹15,900
|₹29,499
|₹24,009
|Yellapur APMC
|01/06/2026
|Kempugotu
|₹16,000
|₹34,899
|₹31,299
|Yellapur APMC
|01/06/2026
|Bilegotu
|₹23,000
|₹36,799
|₹30,009
|Yellapur APMC
|01/06/2026
|Tattibettee
|₹37,700
|₹47,900
|₹45,950
ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ...
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಚಾಲಿ ಹಾಗೂ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸಾಗರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.