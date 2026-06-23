Arecanut Price in Karnataka: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊಸನಗರ, ಕೊಪ್ಪ, ಶೃಂಗೇರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸೊರಬ, ಜಯಪುರ, ತರೀಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೀರೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹40,699, ಗರಿಷ್ಠ ₹53,011 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹49,099 ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹38,199 ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹51,743 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಗೋರಬಲು ₹39,606ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹77,300 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹68,559 ಬೆಲೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹54,899 ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹51,199 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ₹39,199ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹82,999 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹65,513 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹57,242, ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹49,394 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲುಗೆ ₹39,283 ಸರಾಸರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹89,000 ದರ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ₹71,499 ಆಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹56,369, ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹51,909 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹39,709ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹83,999 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹72,799 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹56,899, ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹50,699 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲುಗೆ ₹39,399 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹49 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ₹49,599, ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ₹49,518, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ₹49,399 ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ₹49,404 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,692 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ಅಡಿಕೆ ₹16,313 ಹಾಗೂ ಹಾಂಡೆ ಎಡಿ ₹38,676ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹18,087 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜಯಪುರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.