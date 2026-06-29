/ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ; ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ದರ

Arecanut Rate Today: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಕೊಪ್ಪ, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸೊರಬ ಹಾಗೂ ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಾ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹82,009 ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹79,599, ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ₹77,599 ದರ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹41,669, ಗರಿಷ್ಠ ₹52,569 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹47,419ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹54,899 ಸ್ಥಿರದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ₹39,515 ರಿಂದ ₹42,669ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹33,099 ರಿಂದ ₹41,319, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹40,999 ರಿಂದ ₹52,629 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹10,313 ರಿಂದ ₹21,699ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹44,000 ರಿಂದ ₹53,219 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹32,209 ರಿಂದ ₹40,209ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹42,199 ರಿಂದ ₹52,500, ಗೋರಬಲು ₹39,200 ರಿಂದ ₹40,209, ಬೆಟ್ಟೆ ₹55,811 ರಿಂದ ₹58,099 ಹಾಗೂ ಹಾಸಾ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,000 ರಿಂದ ₹77,599ರವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೀರೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹45,199 ರಿಂದ ₹51,699ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹45,199 ರಿಂದ ₹52,299ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹41,989 ರಿಂದ ₹51,599, ಗೋರಬಲು ₹33,336 ಹಾಗೂ ಹಂಡೆ ಎಡಿ ₹35,066 ಸ್ಥಿರ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಾ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹36,199 ರಿಂದ ₹79,599, ಬೆಟ್ಟೆ ₹52,011 ರಿಂದ ₹57,869, ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹45,199 ರಿಂದ ₹52,400 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹36,199 ರಿಂದ ₹41,199ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹42,289 ರಿಂದ ₹52,499ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹36,199 ರಿಂದ ₹52,099ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಾ ಅಡಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ₹82,009 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹40,369 ರಿಂದ ₹53,129, ಬೆಟ್ಟೆ ₹54,011 ರಿಂದ ₹58,099 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹38,100 ರಿಂದ ₹40,455ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹28,009 ರಿಂದ ₹51,099, ಹಂಡೆ ಎಡಿ ₹28,599 ರಿಂದ ₹38,509, ಚಾಲಿ ₹37,313 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹18,313ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹39,199 ರಿಂದ ₹52,099 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹39,500 ರಿಂದ ₹39,899ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಎಡಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸಾ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸಾ ಅಡಿಕೆ ₹80 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
|Date
|Product
|Min
|Max
|Average
|
SHIVAMOGGA
|29-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 41669
|₹ 52569
|₹ 47419
|29-June-2026
|BETTE
|₹ 54899
|₹ 54899
|₹ 54899
|29-June-2026
|GORABALU
|₹ 39515
|₹ 42669
|₹ 39515
|
SAGARA
|25-June-2026
|CHALI
|₹ 33099
|₹ 41319
|₹ 38859
|25-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 40999
|₹ 52629
|₹ 49120
|25-June-2026
|SIPPE GOTU
|₹ 10313
|₹ 21699
|₹ 18290
|
Hosanagara
|24-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 44000
|₹ 53219
|₹ 51409
|24-June-2026
|GORABALU
|₹ 32209
|₹ 40209
|₹ 38885
|
KOPPA
|27-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 42199
|₹ 52500
|₹ 50211
|27-June-2026
|GORABALU
|₹ 39200
|₹ 40209
|₹ 39699
|27-June-2026
|HASA
|₹ 52000
|₹ 77599
|₹ 68009
|27-June-2026
|BETTE
|₹ 55811
|₹ 58099
|₹ 56711
|
BIRUR
|29-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 45199
|₹ 51699
|₹ 47810
|
Tarikere
|25-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 45199
|₹ 52299
|₹ 48818
|
SHIKARIPURA
|27-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 41989
|₹ 51599
|₹ 49066
|27-June-2026
|GORABALU
|₹ 33336
|₹ 33336
|₹ 33336
|27-June-2026
|HANDAEDI
|₹ 35066
|₹ 35066
|₹ 35066
|
SRINGERI
|27-June-2026
|HASA
|₹ 36199
|₹ 79599
|₹ 60923
|27-June-2026
|BETTE
|₹ 52011
|₹ 57869
|₹ 55458
|27-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 45199
|₹ 52400
|₹ 50203
|27-June-2026
|GORABALU
|₹ 36199
|₹ 41199
|₹ 39329
|
BHADRAVATHI
|23-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 42289
|₹ 52499
|₹ 48531
|
CHANNAGIRI
|24-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 36199
|₹ 52099
|₹ 49099
|
THIRTHAHALLI
|27-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 40369
|₹ 53129
|₹ 50969
|27-June-2026
|GORABALU
|₹ 38100
|₹ 40455
|₹ 39699
|27-June-2026
|HASA
|₹ 55009
|₹ 82009
|₹ 67809
|27-June-2026
|BETTE
|₹ 54011
|₹ 58099
|₹ 56169
|
SORABA
|27-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 28009
|₹ 51099
|₹ 44905
|27-June-2026
|HANDAEDI
|₹ 28599
|₹ 38509
|₹ 33554
|27-June-2026
|CHALI
|₹ 37313
|₹ 37313
|₹ 37313
|27-June-2026
|SIPPE GOTU
|₹ 18313
|₹ 18313
|₹ 18313
|
JAYAPURA
|27-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 39199
|₹ 52099
|₹ 51212
|27-June-2026
|GORABALU
|₹ 39500
|₹ 39899
|₹ 39699