Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಜೂನ್ 4ರ ಗುರುವಾರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,299 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹51,752ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,569 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹51,469 ಆಗಿದೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹53,099 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹49,099 ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹47,499ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹49,899 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿ (New Variety) ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹45,000, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ₹46,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ವೆ (Cqca) ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ₹25 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹33 ಸಾವಿರದ ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿವೆ.
ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹33,509 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹31,629 ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ (Factory) ಅಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ₹10,370ರಿಂದ ₹25,901ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತರೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಗರಿಷ್ಠ ₹12,500 ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ₹12,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹53 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ತಲುಪಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ತಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bantwala APMC
|03/06/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹45,000
|₹35,000
|Bantwala APMC
|03/06/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹25,000
|Belthangdi APMC
|03/06/2026
|New Variety
|₹28,000
|₹46,000
|₹28,500
|Davangere APMC
|03/06/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹12,000
|₹12,000
|Holalkere APMC
|03/06/2026
|Rashi
|₹37,879
|₹53,099
|₹52,629
|Holalkere APMC
|03/06/2026
|Other
|₹21,300
|₹24,736
|₹22,759
|Honnali APMC
|03/06/2026
|IT WAS
|₹25,000
|₹25,000
|₹25,000
|Kumta APMC
|03/06/2026
|Factory
|₹10,370
|₹25,901
|₹23,849
|Kumta APMC
|03/06/2026
|Chippu
|₹29,569
|₹33,509
|₹31,629
|Kumta APMC
|03/06/2026
|Cqca
|₹15,869
|₹31,869
|₹26,479
|Mangaluru APMC
|03/06/2026
|Cqca
|₹25,000
|₹33,500
|₹29,300
|Mangaluru APMC
|03/06/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹46,000
|₹32,000
|Puttur APMC
|03/06/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹46,000
|₹32,000
|Puttur APMC
|03/06/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹33,500
|₹29,000
|Sagar APMC
|03/06/2026
|Sippegotu
|₹20,500
|₹20,500
|₹20,500
|Siddapur APMC
|03/06/2026
|Tattibettee
|₹38,509
|₹49,899
|₹40,809
|Siddapur APMC
|03/06/2026
|Rashi
|₹47,899
|₹52,569
|₹51,469
|Siddapur APMC
|03/06/2026
|Bilegotu
|₹33,889
|₹35,799
|₹34,889
|Siddapur APMC
|03/06/2026
|Cqca
|₹22,099
|₹30,109
|₹25,699
|Siddapur APMC
|03/06/2026
|Kempugotu
|₹28,699
|₹33,539
|₹30,699
|Siddapur APMC
|03/06/2026
|Chali
|₹40,000
|₹47,499
|₹46,899
|Sirsi APMC
|03/06/2026
|Bilegotu
|₹30,211
|₹35,199
|₹31,532
|Sirsi APMC
|03/06/2026
|Rashi
|₹50,261
|₹53,299
|₹51,752
|Sirsi APMC
|03/06/2026
|Chali
|₹44,111
|₹49,099
|₹47,007
|Sirsi APMC
|03/06/2026
|Bette
|₹40,869
|₹48,689
|₹45,214
|Sirsi APMC
|03/06/2026
|Kempugotu
|₹25,200
|₹35,729
|₹31,756
|Tarikere APMC
|03/06/2026
|Other
|₹30,000
|₹30,000
|₹30,000
|Tarikere APMC
|03/06/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹12,500
|₹11,800