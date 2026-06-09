Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ದರ ಲಭಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ (Hasa) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹39,769 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,699 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹48,009 ದರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹57,009ರಿಂದ ₹58,099ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹55,219 ರಿಂದ ₹63,399ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನ್ಯೂ ಜಿಬಿಎಲ್ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹39,699 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹53,085 ದರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆ ₹41,366 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹17,909 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹54,300 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹38,266 ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹85,699 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ₹72,199 ಬೆಲೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹58,799 ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,232 ಸರಾಸರಿ ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ಬೀರೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹49,597 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತರೀಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹48,633 ಹಾಗೂ ಹಂಡಾ ಎಡಿಗೆ ₹48,199 ದರ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,399 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಂಡಾ ಎಡಿ (HANDAEDI) ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹36,813 ಮತ್ತು ₹36,716 ಸರಾಸರಿ ದರ ಪಡೆದಿವೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹82,899 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹68,469 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹55,939 ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹50,722 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹50,033 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹50,009 ಮತ್ತು ಹಂಡಾ ಎಡಿಗೆ ₹37,187 ದರ ಲಭಿಸಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹84,899 ದರ ದಾಖಲಿಸಿ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ₹71,499 ಆಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹56,709 ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹52,609 ಸರಾಸರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50,434 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಹಂಡಾ ಎಡಿ ₹34,858, ಚಾಳಿ ₹37,245 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹20,584 ದರ ಪಡೆದಿವೆ. ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದರ ಪಡೆದು ಗರಿಷ್ಠ ₹84,099 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹79,199 ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಎಡಿಗೆ ₹53,899 ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53,911 ಸರಾಸರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಾರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಸ ಅಡಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
|Date
|Product
|Min
|Max
|Average
|
SHIVAMOGGA
|08-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 39769
|₹ 53699
|₹ 48009
|08-June-2026
|BETTE
|₹ 57009
|₹ 58099
|₹ 57009
|08-June-2026
|HASA
|₹ 55219
|₹ 63399
|₹ 61699
|08-June-2026
|NEWGBL
|₹ 38669
|₹ 40109
|₹ 39699
|
SAGARA
|08-June-2026
|CHALI
|₹ 39706
|₹ 42019
|₹ 41366
|08-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 50669
|₹ 53749
|₹ 53085
|08-June-2026
|SIPPE GOTU
|₹ 8209
|₹ 21409
|₹ 17909
|
Hosanagara
|05-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 44999
|₹ 54300
|₹ 53311
|05-June-2026
|GORABALU
|₹ 32099
|₹ 40211
|₹ 38266
|
KOPPA
|06-June-2026
|HASA
|₹ 54599
|₹ 85699
|₹ 72199
|06-June-2026
|BETTE
|₹ 53499
|₹ 61399
|₹ 58799
|06-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 41699
|₹ 54199
|₹ 52232
|06-June-2026
|GORABALU
|₹ 37000
|₹ 40000
|₹ 39200
|
BIRUR
|08-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 45199
|₹ 53599
|₹ 49597
|
Tarikere
|08-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 44199
|₹ 53719
|₹ 48633
|08-June-2026
|HANDAEDI
|₹ 48199
|₹ 48199
|₹ 48199
|
SHIKARIPURA
|06-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 43509
|₹ 53489
|₹ 52399
|06-June-2026
|HANDAEDI
|₹ 33629
|₹ 38389
|₹ 36813
|06-June-2026
|GORABALU
|₹ 35629
|₹ 38259
|₹ 36716
|
SRINGERI
|06-June-2026
|HASA
|₹ 54399
|₹ 82899
|₹ 68469
|06-June-2026
|BETTE
|₹ 36988
|₹ 60799
|₹ 55939
|06-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 40201
|₹ 54109
|₹ 50722
|06-June-2026
|GORABALU
|₹ 34698
|₹ 39699
|₹ 38721
|
BHADRAVATHI
|05-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 46199
|₹ 53799
|₹ 50033
|
CHANNAGIRI
|05-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 40200
|₹ 52999
|₹ 50009
|05-June-2026
|HANDAEDI
|₹ 37187
|₹ 37187
|₹ 37187
|
THIRTHAHALLI
|06-June-2026
|HASA
|₹ 62000
|₹ 84899
|₹ 71499
|06-June-2026
|BETTE
|₹ 40009
|₹ 61499
|₹ 56709
|06-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 42199
|₹ 54319
|₹ 52609
|06-June-2026
|GORABALU
|₹ 37000
|₹ 39989
|₹ 39399
|
SORABA
|06-June-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 41509
|₹ 53099
|₹ 50434
|06-June-2026
|HANDAEDI
|₹ 32099
|₹ 39009
|₹ 34858
|06-June-2026
|CHALI
|₹ 32599
|₹ 39313
|₹ 37245
|06-June-2026
|SIPPE GOTU
|₹ 20313
|₹ 21399
|₹ 20584
|
JAYAPURA
|06-June-2026
|HASA
|₹ 50009
|₹ 84099
|₹ 79199
|06-June-2026
|BETTE
|₹ 53011
|₹ 54811
|₹ 53911
|06-June-2026
|RASHI EDI
|₹ 47312
|₹ 54199
|₹ 53899
|06-June-2026
|GORABALU
|₹ 39500
|₹ 39699
|₹ 39512