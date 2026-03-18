  • Arecanut Price: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Arecanut Price: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Arecanut today price (18-03-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 18) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 18, 2026, 04:50 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55019 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 53599 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 18) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (18-03-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Date Product Min Max Average
SHIVAMOGGA
18-March-2026 NEWRASHIEDI ₹ 36199 ₹ 53699 ₹ 50259
18-March-2026 HASA ₹ 66500 ₹ 76310 ₹ 72250
18-March-2026 NEWGBL ₹ 32699 ₹ 36399 ₹ 33333
SAGARA
16-March-2026 CHALI ₹ 30099 ₹ 43209 ₹ 41553
16-March-2026 NEWRASHIEDI ₹ 48199 ₹ 54099 ₹ 52085
16-March-2026 SIPPE GOTU ₹ 5601 ₹ 22129 ₹ 17813
16-March-2026 RASHI EDI ₹ 0 ₹ 0 ₹ 0
Hosanagara
13-March-2026 NEWRASHIEDI ₹ 41009 ₹ 54869 ₹ 51771
13-March-2026 RASHI EDI ₹ 38999 ₹ 62170 ₹ 49617
13-March-2026 NEWGBL ₹ 29767 ₹ 38170 ₹ 35264
KOPPA
14-March-2026 BETTE ₹ 57199 ₹ 59501 ₹ 57569
14-March-2026 RASHI EDI ₹ 38309 ₹ 54521 ₹ 52969
14-March-2026 GORABALU ₹ 36400 ₹ 37309 ₹ 36720
14-March-2026 HASA ₹ 70029 ₹ 85009 ₹ 75009
BIRUR
16-March-2026 NEWRASHIEDI ₹ 43199 ₹ 53599 ₹ 48538
Tarikere
16-March-2026 NEWRASHIEDI ₹ 45199 ₹ 54011 ₹ 52996
SHIKARIPURA
14-March-2026 RASHI EDI ₹ 45006 ₹ 53599 ₹ 52599
14-March-2026 HANDAEDI ₹ 30199 ₹ 37509 ₹ 33343
14-March-2026 GORABALU ₹ 27499 ₹ 36066 ₹ 30673
SRINGERI
14-March-2026 HASA ₹ 40108 ₹ 84159 ₹ 70111
14-March-2026 BETTE ₹ 53501 ₹ 59511 ₹ 57343
14-March-2026 RASHI EDI ₹ 38188 ₹ 54199 ₹ 51396
14-March-2026 GORABALU ₹ 20198 ₹ 36698 ₹ 32606
BHADRAVATHI
17-March-2026 NEWRASHIEDI ₹ 43199 ₹ 53599 ₹ 48476
CHANNAGIRI
18-March-2026 RASHI EDI ₹ 40700 ₹ 53699 ₹ 50099
THIRTHAHALLI
14-March-2026 RASHI EDI ₹ 46545 ₹ 55019 ₹ 53569
14-March-2026 GORABALU ₹ 27011 ₹ 37212 ₹ 34309
14-March-2026 HASA ₹ 55700 ₹ 92600 ₹ 70399
14-March-2026 BETTE ₹ 44000 ₹ 60911 ₹ 56409
SORABA
14-March-2026 NEWRASHIEDI ₹ 31599 ₹ 53599 ₹ 51170
14-March-2026 HANDAEDI ₹ 30599 ₹ 38009 ₹ 33429
14-March-2026 CHALI ₹ 37099 ₹ 40099 ₹ 38849
JAYAPURA
14-March-2026 HASA ₹ 55029 ₹ 78321 ₹ 72009
14-March-2026 BETTE ₹ 57009 ₹ 58569 ₹ 57699
14-March-2026 RASHI EDI ₹ 48654 ₹ 54199 ₹ 52299
14-March-2026 GORABALU ₹ 32012 ₹ 37200 ₹ 36800

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

