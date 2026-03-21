  • Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (21-03-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 21) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 21, 2026, 08:45 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,299 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,909 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 21) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,800 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (21-03-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Mangalore APMC 21/03/2026 Cqca ₹25,000 ₹33,500 ₹29,300
Mangalore APMC 21/03/2026 New Variety ₹30,000 ₹46,000 ₹32,000
Puttur APMC 21/03/2026 Cqca ₹20,000 ₹33,500 ₹28,300
Puttur APMC 21/03/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹30,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/03/2026 Rashi ₹36,001 ₹55,299 ₹53,911
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/03/2026 Gorabalu ₹28,101 ₹37,251 ₹35,899
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/03/2026 IT WAS ₹38,501 ₹54,799 ₹53,899
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/03/2026 Other ₹27,313 ₹45,502 ₹29,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/03/2026 Saraku ₹64,545 ₹88,100 ₹77,159
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/03/2026 Bette ₹56,211 ₹59,009 ₹57,711
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Chamaraj Nagar APMC 03/03/2026 Other ₹54,018 ₹54,018 ₹54,018
Channagiri APMC 03/03/2026 Rashi ₹48,012 ₹56,909 ₹54,797
Hiriyur APMC 03/03/2026 Other ₹25,000 ₹25,000 ₹25,000
Honnali APMC 03/03/2026 IT WAS ₹24,000 ₹30,000 ₹25,575
Honnali APMC 03/03/2026 Sippegotu ₹9,600 ₹9,600 ₹9,600
Shimoga(Theertahalli) APMC 03/03/2026 Other ₹30,000 ₹51,508 ₹51,508
Tarikere APMC 03/03/2026 Other ₹22,500 ₹26,000 ₹24,496
Tarikere APMC 03/03/2026 Pudding ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 26/02/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,000 ₹21,000
Belthangdi APMC 26/02/2026 New Variety ₹28,000 ₹48,000 ₹30,000
Bhadravathi APMC 26/02/2026 Other ₹23,000 ₹23,000 ₹23,000
Bhadravathi APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹13,000 ₹11,500
Chamaraj Nagar APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹13,200 ₹13,200 ₹13,200
Channagiri APMC 26/02/2026 Rashi ₹44,200 ₹57,512 ₹54,637
Chitradurga APMC 26/02/2026 Rashi ₹54,939 ₹55,389 ₹55,169
Chitradurga APMC 26/02/2026 api ₹55,419 ₹55,829 ₹55,679
Chitradurga APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹31,609 ₹32,010 ₹31,800
Chitradurga APMC 26/02/2026 Bette ₹37,949 ₹38,399 ₹38,159
Honnali APMC 26/02/2026 IT WAS ₹24,700 ₹30,700 ₹28,392
Honnavar APMC 26/02/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Kumta APMC 26/02/2026 Ripe ₹38,122 ₹48,689 ₹45,169
Kumta APMC 26/02/2026 Cqca ₹14,000 ₹43,069 ₹39,769
Kumta APMC 26/02/2026 Chippu ₹17,491 ₹42,669 ₹38,359
Kumta APMC 26/02/2026 Chali ₹42,099 ₹50,399 ₹48,799
Kundapura APMC 26/02/2026 Ripe ₹40,000 ₹48,000 ₹47,000
Mangalore APMC 26/02/2026 Cqca ₹25,000 ₹37,500 ₹31,300
Mangalore APMC 26/02/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,000 ₹32,000
Sagar APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹21,127 ₹37,111 ₹34,299
Sagar APMC 26/02/2026 Cqca ₹18,227 ₹37,500 ₹34,399
Sagar APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹10,199 ₹24,499 ₹23,899
Sagar APMC 26/02/2026 Rashi ₹39,499 ₹57,410 ₹56,099
Sagar APMC 26/02/2026 Chali ₹34,827 ₹45,229 ₹44,599
Sagar APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹31,989 ₹40,599 ₹38,299
Shimoga(Theertahalli) APMC 26/02/2026 Other ₹35,000 ₹57,000 ₹54,509
Sirsi APMC 26/02/2026 Rashi ₹51,299 ₹55,349 ₹53,165
Sirsi APMC 26/02/2026 Bette ₹41,298 ₹53,429 ₹46,273
Sirsi APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹28,009 ₹40,200 ₹36,253
Sirsi APMC 26/02/2026 Chali ₹44,099 ₹49,199 ₹47,042
Sirsi APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹32,611 ₹39,681 ₹36,754
Tarikere APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Tarikere APMC 26/02/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹16,000 ₹13,922
Tarikere APMC 26/02/2026 Other ₹25,000 ₹33,692 ₹30,302
Tumkur APMC 26/02/2026 Rashi ₹51,500 ₹55,800 ₹52,600
Yellapur APMC 26/02/2026 api ₹63,890 ₹64,001 ₹64,001
Yellapur APMC 26/02/2026 Chali ₹38,691 ₹50,978 ₹47,699
Yellapur APMC 26/02/2026 Rashi ₹49,699 ₹60,399 ₹56,339
Yellapur APMC 26/02/2026 Cqca ₹15,010 ₹35,312 ₹28,302
Yellapur APMC 26/02/2026 Bilegotu ₹22,612 ₹38,699 ₹31,299
Yellapur APMC 26/02/2026 Tattibettee ₹37,000 ₹52,359 ₹46,809
Yellapur APMC 26/02/2026 Kempogutu ₹22,012 ₹40,809 ₹37,309

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

