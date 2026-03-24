Arecanut Price March 24th: ಇಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 24) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,399 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (24-03-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|modal price
|Belthangdi APMC
|23/03/2026
|New Variety
|₹27,500
|₹46,000
|₹29,000
|Channagiri APMC
|23/03/2026
|Rashi
|₹50,113
|₹54,681
|₹52,740
|Davangere APMC
|23/03/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹12,000
|₹12,000
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|api
|₹55,909
|₹60,409
|₹58,159
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|Bette
|₹28,769
|₹53,125
|₹42,164
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|Chali
|₹44,369
|₹47,499
|₹45,519
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|Rashi
|₹32,099
|₹60,509
|₹48,635
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|Bilegotu
|₹12,899
|₹36,099
|₹24,672
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|Other
|₹26,099
|₹55,350
|₹46,849
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|Bike
|₹9,099
|₹40,099
|₹24,411
|Haliyala APMC
|23/03/2026
|Thousand
|₹20,199
|₹47,309
|₹31,502
|Holalkere APMC
|23/03/2026
|Other
|₹37,229
|₹42,659
|₹40,251
|Honnali APMC
|23/03/2026
|Rashi
|₹52,199
|₹52,899
|₹52,699
|Honnali APMC
|23/03/2026
|IT WAS
|₹28,000
|₹30,000
|₹29,512
|Honnali APMC
|23/03/2026
|Sippegotu
|₹13,500
|₹13,500
|₹13,500
|Honnavar APMC
|23/03/2026
|Ripe
|₹34,000
|₹36,000
|₹35,000
|Kumta APMC
|23/03/2026
|Chali
|₹43,434
|₹43,989
|₹43,510
|Madikeri APMC
|23/03/2026
|Raw
|₹44,105
|₹44,105
|₹44,105
|Mangalore APMC
|23/03/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹46,000
|₹32,000
|Sagar APMC
|23/03/2026
|Bilegotu
|₹14,219
|₹35,600
|₹31,521
|Sagar APMC
|23/03/2026
|Sippegotu
|₹8,919
|₹22,630
|₹21,005
|Sagar APMC
|23/03/2026
|Chali
|₹25,105
|₹43,711
|₹42,599
|Sagar APMC
|23/03/2026
|Kempogutu
|₹19,605
|₹41,369
|₹36,099
|Sagar APMC
|23/03/2026
|Cqca
|₹10,199
|₹34,199
|₹30,199
|Sagar APMC
|23/03/2026
|Rashi
|₹36,000
|₹56,839
|₹54,009
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|23/03/2026
|Gorabalu
|₹26,091
|₹29,500
|₹27,313
|Sirsi APMC
|23/03/2026
|Bilegotu
|₹30,300
|₹39,698
|₹35,868
|Sirsi APMC
|23/03/2026
|Rashi
|₹49,399
|₹54,599
|₹51,872
|Sirsi APMC
|23/03/2026
|Bette
|₹40,001
|₹50,181
|₹43,959
|Sirsi APMC
|23/03/2026
|Chali
|₹44,099
|₹48,599
|₹46,829
|Sirsi APMC
|23/03/2026
|Kempogutu
|₹28,409
|₹39,610
|₹33,372
|Sulya APMC
|23/03/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹30,000
|₹27,000
|Tumkur APMC
|23/03/2026
|Rashi
|₹48,500
|₹52,800
|₹50,200
|Yellapur APMC
|23/03/2026
|Chali
|₹38,695
|₹48,269
|₹47,699
|Yellapur APMC
|23/03/2026
|Tattibettee
|₹37,200
|₹51,499
|₹46,810
|Yellapur APMC
|23/03/2026
|Cqca
|₹13,000
|₹31,209
|₹28,496
|Yellapur APMC
|23/03/2026
|Rashi
|₹49,709
|₹57,170
|₹53,899
|Yellapur APMC
|23/03/2026
|Kempogutu
|₹16,000
|₹37,016
|₹34,185
|Yellapur APMC
|23/03/2026
|Bilegotu
|₹16,812
|₹41,119
|₹37,699
