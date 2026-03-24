Arecanut Price March 24th: ಇಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (24-03-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 24) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:42 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,681 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,899 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!
camera icon6
Shukra Gochar
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
camera icon7
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!.. ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!.. ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold outlook today
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 24) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,399 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (24-03-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Belthangdi APMC 23/03/2026 New Variety ₹27,500 ₹46,000 ₹29,000
Channagiri APMC 23/03/2026 Rashi ₹50,113 ₹54,681 ₹52,740
Davangere APMC 23/03/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Haliyala APMC 23/03/2026 api ₹55,909 ₹60,409 ₹58,159
Haliyala APMC 23/03/2026 Bette ₹28,769 ₹53,125 ₹42,164
Haliyala APMC 23/03/2026 Chali ₹44,369 ₹47,499 ₹45,519
Haliyala APMC 23/03/2026 Rashi ₹32,099 ₹60,509 ₹48,635
Haliyala APMC 23/03/2026 Bilegotu ₹12,899 ₹36,099 ₹24,672
Haliyala APMC 23/03/2026 Other ₹26,099 ₹55,350 ₹46,849
Haliyala APMC 23/03/2026 Bike ₹9,099 ₹40,099 ₹24,411
Haliyala APMC 23/03/2026 Thousand ₹20,199 ₹47,309 ₹31,502
Holalkere APMC 23/03/2026 Other ₹37,229 ₹42,659 ₹40,251
Honnali APMC 23/03/2026 Rashi ₹52,199 ₹52,899 ₹52,699
Honnali APMC 23/03/2026 IT WAS ₹28,000 ₹30,000 ₹29,512
Honnali APMC 23/03/2026 Sippegotu ₹13,500 ₹13,500 ₹13,500
Honnavar APMC 23/03/2026 Ripe ₹34,000 ₹36,000 ₹35,000
Kumta APMC 23/03/2026 Chali ₹43,434 ₹43,989 ₹43,510
Madikeri APMC 23/03/2026 Raw ₹44,105 ₹44,105 ₹44,105
Mangalore APMC 23/03/2026 New Variety ₹30,000 ₹46,000 ₹32,000
Sagar APMC 23/03/2026 Bilegotu ₹14,219 ₹35,600 ₹31,521
Sagar APMC 23/03/2026 Sippegotu ₹8,919 ₹22,630 ₹21,005
Sagar APMC 23/03/2026 Chali ₹25,105 ₹43,711 ₹42,599
Sagar APMC 23/03/2026 Kempogutu ₹19,605 ₹41,369 ₹36,099
Sagar APMC 23/03/2026 Cqca ₹10,199 ₹34,199 ₹30,199
Sagar APMC 23/03/2026 Rashi ₹36,000 ₹56,839 ₹54,009
Shimoga(Theertahalli) APMC 23/03/2026 Gorabalu ₹26,091 ₹29,500 ₹27,313
Sirsi APMC 23/03/2026 Bilegotu ₹30,300 ₹39,698 ₹35,868
Sirsi APMC 23/03/2026 Rashi ₹49,399 ₹54,599 ₹51,872
Sirsi APMC 23/03/2026 Bette ₹40,001 ₹50,181 ₹43,959
Sirsi APMC 23/03/2026 Chali ₹44,099 ₹48,599 ₹46,829
Sirsi APMC 23/03/2026 Kempogutu ₹28,409 ₹39,610 ₹33,372
Sulya APMC 23/03/2026 Cqca ₹18,000 ₹30,000 ₹27,000
Tumkur APMC 23/03/2026 Rashi ₹48,500 ₹52,800 ₹50,200
Yellapur APMC 23/03/2026 Chali ₹38,695 ₹48,269 ₹47,699
Yellapur APMC 23/03/2026 Tattibettee ₹37,200 ₹51,499 ₹46,810
Yellapur APMC 23/03/2026 Cqca ₹13,000 ₹31,209 ₹28,496
Yellapur APMC 23/03/2026 Rashi ₹49,709 ₹57,170 ₹53,899
Yellapur APMC 23/03/2026 Kempogutu ₹16,000 ₹37,016 ₹34,185
Yellapur APMC 23/03/2026 Bilegotu ₹16,812 ₹41,119 ₹37,699

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭ! ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

