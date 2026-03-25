Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (25-03-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 25) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 25, 2026, 12:38 PM IST
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,479 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 50,670 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 53,898 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 24) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,399 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (24-03-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Belthangdi APMC 24/03/2026 New Variety ₹27,500 ₹46,000 ₹30,000
Bhadravathi APMC 24/03/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Chamaraj Nagar APMC 24/03/2026 Other ₹51,055 ₹51,055 ₹51,055
Channagiri APMC 24/03/2026 Rashi ₹52,269 ₹54,479 ₹53,518
Holalkere APMC 24/03/2026 Other ₹18,500 ₹28,636 ₹24,801
Honnali APMC 24/03/2026 IT WAS ₹32,000 ₹32,000 ₹32,000
Honnavar APMC 24/03/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Koppa APMC 24/03/2026 Gorabalu ₹23,000 ₹23,000 ₹23,000
Kundapura APMC 24/03/2026 Ripe ₹40,000 ₹46,000 ₹44,000
Puttur APMC 24/03/2026 New Variety ₹26,000 ₹46,000 ₹30,000
Puttur APMC 24/03/2026 Cqca ₹20,000 ₹33,500 ₹28,500
Sagar APMC 24/03/2026 Chali ₹38,969 ₹42,899 ₹38,969
Sagar APMC 24/03/2026 Bilegotu ₹31,211 ₹32,660 ₹31,211
Sagar APMC 24/03/2026 Cqca ₹31,999 ₹31,999 ₹31,999
Sagar APMC 24/03/2026 Rashi ₹50,670 ₹50,670 ₹50,670
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/03/2026 Other ₹35,000 ₹40,000 ₹40,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/03/2026 Sippegotu ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 24/03/2026 Gorabalu ₹26,095 ₹26,095 ₹26,095
Sirsi APMC 24/03/2026 Bette ₹40,799 ₹50,611 ₹43,253
Sirsi APMC 24/03/2026 Bilegotu ₹28,200 ₹40,799 ₹36,029
Sirsi APMC 24/03/2026 Chali ₹44,899 ₹48,599 ₹47,266
Sirsi APMC 24/03/2026 Kempogutu ₹29,211 ₹37,218 ₹33,271
Sirsi APMC 24/03/2026 Rashi ₹50,509 ₹53,898 ₹52,558
Tarikere APMC 24/03/2026 Sippegotu ₹12,100 ₹12,500 ₹12,300
Tarikere APMC 24/03/2026 Other ₹32,000 ₹32,000 ₹32,000
Tumkur APMC 24/03/2026 Rashi ₹49,500 ₹52,600 ₹50,600
Yellapur APMC 24/03/2026 Tattibettee ₹38,972 ₹51,315 ₹46,889
Yellapur APMC 24/03/2026 Rashi ₹49,719 ₹58,690 ₹54,819
Yellapur APMC 24/03/2026 Bilegotu ₹15,612 ₹42,311 ₹36,799
Yellapur APMC 24/03/2026 Kempogutu ₹16,000 ₹39,799 ₹34,899
Yellapur APMC 24/03/2026 Chali ₹39,009 ₹49,301 ₹47,909
Yellapur APMC 24/03/2026 api ₹62,395 ₹65,699 ₹65,699
Yellapur APMC 24/03/2026 Cqca ₹12,909 ₹34,599 ₹29,999

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

