Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 27) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,399 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (27-03-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಜೋರು! ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ..
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Belthangdi APMC
|26/03/2026
|Cqca
|₹22,000
|₹26,000
|₹24,000
|Belthangdi APMC
|26/03/2026
|New Variety
|₹28,000
|₹47,000
|₹30,000
|Belthangdi APMC
|26/03/2026
|Other
|₹24,000
|₹38,000
|₹26,000
|Chamaraj Nagar APMC
|26/03/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Channagiri APMC
|26/03/2026
|Rashi
|₹44,500
|₹54,700
|₹52,440
|Chitradurga APMC
|26/03/2026
|api
|₹53,139
|₹53,569
|₹53,389
|Chitradurga APMC
|26/03/2026
|Kempogutu
|₹31,600
|₹32,000
|₹31,800
|Chitradurga APMC
|26/03/2026
|Bette
|₹37,619
|₹38,059
|₹37,849
|Chitradurga APMC
|26/03/2026
|Rashi
|₹52,629
|₹53,099
|₹52,879
|Davangere APMC
|26/03/2026
|Gorabalu
|₹19,800
|₹19,800
|₹19,800
|Davangere APMC
|26/03/2026
|Sippegotu
|₹15,000
|₹15,000
|₹15,000
|Holalkere APMC
|26/03/2026
|Other
|₹20,000
|₹42,300
|₹26,796
|Honnali APMC
|26/03/2026
|IT WAS
|₹26,800
|₹26,800
|₹26,800
|Honnali APMC
|26/03/2026
|Sippegotu
|₹10,000
|₹10,000
|₹10,000
|Honnavar APMC
|26/03/2026
|Ripe
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|KR Pet APMC
|26/03/2026
|Other
|₹25,500
|₹25,500
|₹25,500
|KR Pet APMC
|26/03/2026
|Chali
|₹21,000
|₹21,000
|₹21,000
|Kumta APMC
|26/03/2026
|Chali
|₹46,108
|₹46,108
|₹46,108
|Kundapura APMC
|26/03/2026
|Ripe
|₹40,000
|₹47,000
|₹44,000
|Mangalore APMC
|26/03/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹46,000
|₹32,000
|Puttur APMC
|26/03/2026
|New Variety
|₹26,000
|₹47,000
|₹31,000
|Puttur APMC
|26/03/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹33,500
|₹28,400
|Sagar APMC
|26/03/2026
|Rashi
|₹23,105
|₹31,105
|₹23,105
|Sagar APMC
|26/03/2026
|Bilegotu
|₹10,105
|₹11,205
|₹10,105
|Sagar APMC
|26/03/2026
|Kempogutu
|₹12,105
|₹12,105
|₹12,105
|Sagar APMC
|26/03/2026
|Cqca
|₹9,105
|₹9,505
|₹9,105
|Sagar APMC
|26/03/2026
|Chali
|₹27,105
|₹28,205
|₹27,105
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|26/03/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹14,000
|₹14,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|26/03/2026
|Gorabalu
|₹28,000
|₹28,000
|₹28,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|26/03/2026
|Other
|₹30,000
|₹53,945
|₹53,945
|Sirsi APMC
|26/03/2026
|Rashi
|₹48,698
|₹53,699
|₹52,024
|Sirsi APMC
|26/03/2026
|Chali
|₹44,099
|₹48,799
|₹47,174
|Sirsi APMC
|26/03/2026
|Bilegotu
|₹25,908
|₹39,718
|₹35,836
|Sirsi APMC
|26/03/2026
|Kempogutu
|₹25,268
|₹35,822
|₹31,891
|Sirsi APMC
|26/03/2026
|Bette
|₹40,400
|₹49,109
|₹44,092
|Sulya APMC
|26/03/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹30,000
|₹27,000
|Sulya APMC
|26/03/2026
|New Variety
|₹41,000
|₹45,500
|₹43,500
|Yellapur APMC
|26/03/2026
|Ripe
|₹38,298
|₹49,199
|₹47,899
|Yellapur APMC
|26/03/2026
|Bilegotu
|₹16,899
|₹42,211
|₹36,899
|Yellapur APMC
|26/03/2026
|Kempogutu
|₹22,899
|₹37,969
|₹34,706
|Yellapur APMC
|26/03/2026
|Cqca
|₹15,201
|₹34,299
|₹31,899
|Yellapur APMC
|26/03/2026
|Tattibettee
|₹38,218
|₹51,121
|₹46,899
|Yellapur APMC
|26/03/2026
|api
|₹57,700
|₹58,600
|₹58,600
|Yellapur APMC
|26/03/2026
|Rashi
|₹49,999
|₹57,559
|₹53,689
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು?
