English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಾಗರ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

Arecanut today price (31-03-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 31) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 31, 2026, 02:21 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,699 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,000 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

camera icon5
camera icon5
camera icon6
camera icon6
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 31) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,399 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (31-03-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Chamaraj Nagar APMC 31/03/2026 Other ₹49,617 ₹49,617 ₹49,617
Channagiri APMC 31/03/2026 Rashi ₹49,599 ₹55,699 ₹53,450
Honnali APMC 31/03/2026 Rashi ₹52,000 ₹52,000 ₹52,000
Honnali APMC 31/03/2026 IT WAS ₹21,500 ₹27,000 ₹24,249
Honnali APMC 31/03/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹12,000 ₹11,000
Madikeri APMC 31/03/2026 Raw ₹45,355 ₹45,355 ₹45,355
Shimoga(Theertahalli) APMC 31/03/2026 Other ₹30,000 ₹52,000 ₹52,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 31/03/2026 Sippegotu ₹12,500 ₹14,000 ₹13,000
Belthangdi APMC 26/03/2026 Cqca ₹22,000 ₹26,000 ₹24,000
Belthangdi APMC 26/03/2026 New Variety ₹28,000 ₹47,000 ₹30,000
Belthangdi APMC 26/03/2026 Other ₹24,000 ₹38,000 ₹26,000
Chamaraj Nagar APMC 26/03/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Channagiri APMC 26/03/2026 Rashi ₹44,500 ₹54,700 ₹52,440
Chitradurga APMC 26/03/2026 api ₹53,139 ₹53,569 ₹53,389
Chitradurga APMC 26/03/2026 Kempogutu ₹31,600 ₹32,000 ₹31,800
Chitradurga APMC 26/03/2026 Bette ₹37,619 ₹38,059 ₹37,849
Chitradurga APMC 26/03/2026 Rashi ₹52,629 ₹53,099 ₹52,879
Davangere APMC 26/03/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Davangere APMC 26/03/2026 Sippegotu ₹15,000 ₹15,000 ₹15,000
Holalkere APMC 26/03/2026 Other ₹20,000 ₹42,300 ₹26,796
Honnali APMC 26/03/2026 IT WAS ₹26,800 ₹26,800 ₹26,800
Honnali APMC 26/03/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Honnavar APMC 26/03/2026 Ripe ₹37,000 ₹39,000 ₹38,000
KR Pet APMC 26/03/2026 Other ₹25,500 ₹25,500 ₹25,500
KR Pet APMC 26/03/2026 Chali ₹21,000 ₹21,000 ₹21,000
Kumta APMC 26/03/2026 Chali ₹46,108 ₹46,108 ₹46,108
Kundapura APMC 26/03/2026 Ripe ₹40,000 ₹47,000 ₹44,000
Mangalore APMC 26/03/2026 New Variety ₹30,000 ₹46,000 ₹32,000
Puttur APMC 26/03/2026 New Variety ₹26,000 ₹47,000 ₹31,000
Puttur APMC 26/03/2026 Cqca ₹20,000 ₹33,500 ₹28,400
Sagar APMC 26/03/2026 Rashi ₹23,105 ₹31,105 ₹23,105
Sagar APMC 26/03/2026 Bilegotu ₹10,105 ₹11,205 ₹10,105
Sagar APMC 26/03/2026 Kempogutu ₹12,105 ₹12,105 ₹12,105
Sagar APMC 26/03/2026 Cqca ₹9,105 ₹9,505 ₹9,105
Sagar APMC 26/03/2026 Chali ₹27,105 ₹28,205 ₹27,105
Shimoga(Theertahalli) APMC 26/03/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 26/03/2026 Gorabalu ₹28,000 ₹28,000 ₹28,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 26/03/2026 Other ₹30,000 ₹53,945 ₹53,945
Sirsi APMC 26/03/2026 Rashi ₹48,698 ₹53,699 ₹52,024
Sirsi APMC 26/03/2026 Chali ₹44,099 ₹48,799 ₹47,174
Sirsi APMC 26/03/2026 Bilegotu ₹25,908 ₹39,718 ₹35,836
Sirsi APMC 26/03/2026 Kempogutu ₹25,268 ₹35,822 ₹31,891
Sirsi APMC 26/03/2026 Bette ₹40,400 ₹49,109 ₹44,092
Sulya APMC 26/03/2026 Cqca ₹18,000 ₹30,000 ₹27,000
Sulya APMC 26/03/2026 New Variety ₹41,000 ₹45,500 ₹43,500
Yellapur APMC 26/03/2026 Ripe ₹38,298 ₹49,199 ₹47,899
Yellapur APMC 26/03/2026 Bilegotu ₹16,899 ₹42,211 ₹36,899
Yellapur APMC 26/03/2026 Kempogutu ₹22,899 ₹37,969 ₹34,706
Yellapur APMC 26/03/2026 Cqca ₹15,201 ₹34,299 ₹31,899
Yellapur APMC 26/03/2026 Tattibettee ₹38,218 ₹51,121 ₹46,899
Yellapur APMC 26/03/2026 api ₹57,700 ₹58,600 ₹58,600
Yellapur APMC 26/03/2026 Rashi ₹49,999 ₹57,559 ₹53,689

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News