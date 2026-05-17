Arecanut today price (17-05-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 17) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 17) ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹92,399 ದರ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬೆಟ್ಟೆ’ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹63,009 ಹಾಗೂ ‘ರಾಶಿ’ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹54,700 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹54,299 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,501ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಗಳ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹51 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,989 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆ ₹47,821 ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹46,800 ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೆಂಪುಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ₹43,399ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯೂ ವರೈಟಿ’ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,500 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಳಿಗೆ ₹47,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾದ ಅಡಿಕೆ ₹47,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ₹39,000 ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಡೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹16 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (15-05-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bantwala APMC
|16/05/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹21,300
|Bantwala APMC
|16/05/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹47,500
|₹30,000
|Belthangdi APMC
|16/05/2026
|New Variety
|₹28,500
|₹47,000
|₹29,500
|Bhadravathi APMC
|16/05/2026
|Pudding
|₹12,500
|₹12,500
|₹12,500
|Bhadravathi APMC
|16/05/2026
|Other
|₹51,513
|₹51,513
|₹51,513
|Channagiri APMC
|16/05/2026
|Rashi
|₹51,199
|₹54,299
|₹53,209
|Haliyala APMC
|16/05/2026
|Other
|₹36,448
|₹36,448
|₹36,448
|Holalkere APMC
|16/05/2026
|Other
|₹23,453
|₹24,185
|₹23,798
|Holalkere APMC
|16/05/2026
|Rashi
|₹42,879
|₹54,000
|₹53,132
|Honnavar APMC
|16/05/2026
|Ripe
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|Kadur APMC
|16/05/2026
|Thousand
|₹10,100
|₹10,500
|₹10,100
|Kadur APMC
|16/05/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹16,000
|₹13,000
|Kadur APMC
|16/05/2026
|Other
|₹10,000
|₹26,500
|₹26,200
|Kundapura APMC
|16/05/2026
|Ripe
|₹40,000
|₹47,000
|₹45,000
|Moodigere APMC
|16/05/2026
|Other
|₹52,160
|₹52,160
|₹52,160
|Puttur APMC
|16/05/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹47,500
|₹32,000
|Puttur APMC
|16/05/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,500
|₹29,500
|Shikaripura APMC
|16/05/2026
|Rashi
|₹52,501
|₹52,501
|₹52,501
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/05/2026
|Other
|₹51,195
|₹51,195
|₹51,195
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/05/2026
|Bette
|₹51,711
|₹63,009
|₹59,399
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/05/2026
|Saraku
|₹64,009
|₹92,399
|₹75,009
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/05/2026
|Gorabalu
|₹37,069
|₹41,011
|₹39,899
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/05/2026
|Rashi
|₹41,899
|₹54,700
|₹54,099
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/05/2026
|IT WAS
|₹44,411
|₹54,600
|₹53,711
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/05/2026
|Sippegotu
|₹14,000
|₹14,000
|₹14,000
|Sirsi APMC
|16/05/2026
|Bilegotu
|₹25,799
|₹36,523
|₹33,313
|Sirsi APMC
|16/05/2026
|Chali
|₹44,099
|₹47,821
|₹45,905
|Sirsi APMC
|16/05/2026
|Bette
|₹35,699
|₹46,800
|₹44,099
|Sirsi APMC
|16/05/2026
|Kempugotu
|₹17,100
|₹43,399
|₹30,202
|Sirsi APMC
|16/05/2026
|Rashi
|₹51,600
|₹52,989
|₹52,611
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…