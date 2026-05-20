Arecanut today price (20-05-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಮೇ 20) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ, ಎಪಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ತಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ದರಗಳು ₹50 ಸಾವಿರ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಳಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹54,000 ದರ ಪಡೆದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೊಸ ತಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹30,100 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, CQQCA ಜಾತಿಗೆ ₹26,000 ದರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಳೆಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಜಾತಿಯ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹52,869 ದರ ಪಡೆದು ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ರಾಶಿ ಜಾತಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,179 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪುಗೋಟು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53,699 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೋಡಲ್ ದರ ₹52,656 ಆಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಾಳಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹51,889 ಮೋಡಲ್ ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ, ಚಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳೆಗೋಟು ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹31,500 ಮತ್ತು ₹28,000 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದರಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹50,100 ಮೋಡಲ್ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ₹49,109 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (20-05-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|modal price
|Bantwala APMC
|19/05/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹46,500
|₹30,100
|Bantwala APMC
|19/05/2026
|Old Variety
|₹46,500
|₹54,000
|₹47,100
|Bantwala APMC
|19/05/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹26,000
|Belthangdi APMC
|19/05/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹46,500
|₹28,000
|Bhadravathi APMC
|19/05/2026
|Other
|₹26,200
|₹26,700
|₹26,421
|Chamaraj Nagar APMC
|19/05/2026
|Sippegotu
|₹12,500
|₹13,200
|₹12,750
|Chamaraj Nagar APMC
|19/05/2026
|Other
|₹49,874
|₹49,874
|₹49,874
|Chitradurga APMC
|19/05/2026
|Bette
|₹37,819
|₹38,359
|₹38,049
|Chitradurga APMC
|19/05/2026
|Kempugotu
|₹32,009
|₹32,410
|₹32,200
|Chitradurga APMC
|19/05/2026
|Rashi
|₹51,929
|₹52,399
|₹52,179
|Chitradurga APMC
|19/05/2026
|api
|₹52,439
|₹52,869
|₹52,689
|Davangere APMC
|19/05/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹12,000
|₹12,000
|Holalkere APMC
|19/05/2026
|Rashi
|₹50,599
|₹53,299
|₹52,335
|Holalkere APMC
|19/05/2026
|Other
|₹24,650
|₹26,000
|₹25,624
|Honnali APMC
|19/05/2026
|Sippegotu
|₹12,500
|₹12,500
|₹12,500
|Honnavar APMC
|19/05/2026
|Hale Chali
|₹42,000
|₹44,000
|₹43,000
|Honnavar APMC
|19/05/2026
|Ripe
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|Kundapura APMC
|19/05/2026
|Ripe
|₹45,000
|₹46,500
|₹46,000
|Moodigere APMC
|19/05/2026
|Other
|₹46,480
|₹46,480
|₹46,480
|Puttur APMC
|19/05/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,500
|₹29,800
|Puttur APMC
|19/05/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹47,500
|₹31,500
|Sagar APMC
|19/05/2026
|Rashi
|₹44,189
|₹50,609
|₹49,109
|Sagar APMC
|19/05/2026
|Sippegotu
|₹18,889
|₹22,089
|₹18,889
|Sagar APMC
|19/05/2026
|Bilegotu
|₹30,666
|₹31,830
|₹30,666
|Sagar APMC
|19/05/2026
|Chali
|₹39,599
|₹40,630
|₹39,599
|Siddapur APMC
|19/05/2026
|Cqca
|₹21,699
|₹32,389
|₹29,219
|Siddapur APMC
|19/05/2026
|Tattibettee
|₹38,869
|₹50,469
|₹43,099
|Siddapur APMC
|19/05/2026
|Rashi
|₹46,099
|₹52,299
|₹51,889
|Siddapur APMC
|19/05/2026
|Kempugotu
|₹33,699
|₹36,699
|₹34,689
|Siddapur APMC
|19/05/2026
|Bilegotu
|₹26,109
|₹34,889
|₹33,209
|Siddapur APMC
|19/05/2026
|Chali
|₹38,609
|₹46,839
|₹44,899
|Sirsi APMC
|19/05/2026
|Kempugotu
|₹26,219
|₹37,499
|₹32,411
|Sirsi APMC
|19/05/2026
|Bilegotu
|₹25,899
|₹36,900
|₹32,630
|Sirsi APMC
|19/05/2026
|Bette
|₹35,168
|₹51,699
|₹45,713
|Sirsi APMC
|19/05/2026
|Rashi
|₹52,299
|₹53,699
|₹52,656
|Sirsi APMC
|19/05/2026
|Chali
|₹44,599
|₹48,099
|₹45,738
|Tarikere APMC
|19/05/2026
|Other
|₹25,000
|₹31,000
|₹26,720
|Tarikere APMC
|19/05/2026
|Bilegotu
|₹10,000
|₹10,000
|₹10,000
|Tarikere APMC
|19/05/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹14,000
|₹12,034
|Tumkur APMC
|19/05/2026
|Rashi
|₹48,000
|₹51,000
|₹50,100
