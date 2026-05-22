Arecanut today price (22-05-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಮೇ 22) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 22ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ’ ಅಡಿಕೆ ₹40,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ‘ಸಿಕ್ವಾ’ ತಳಿ ₹27,000ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ’ ಅಡಿಕೆ ₹45,500 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಶಿ’ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53,099 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ‘ಪಡ್ಡಿಂಗ್’ ತಳಿ ₹12,500 ದರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಇತರೆ’ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹38,000 ದರದಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಆಪಿ’ ತಳಿ ₹53,029, ‘ರಾಶಿ’ ₹52,569, ‘ಬೆಟ್ಟೆ’ ₹38,299 ಹಾಗೂ ‘ಕೆಂಪುಗೊಟು’ ₹32,410 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದಿವೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು’ ₹11,800 ದರದಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹಳೆ ಚಾಲಿ’ ₹44,000 ಹಾಗೂ ‘ರೈಪ್’ ₹39,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಕಂಡಿವೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ‘ರೈಪ್’ ₹47,029, ‘ಹಳೆ ಚಾಲಿ’ ₹48,098 ಮತ್ತು ‘ಚಿಪ್ಪು’ ₹39,699 ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಳೆ ಚಾಲಿ’ ₹53,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ‘ರೈಪ್’ ₹45,500ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಶಿ’ ಅಡಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ₹62,599 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ‘ಚಾಳಿ’ ₹42,999 ಹಾಗೂ ‘ಕೆಂಪುಗೊಟು’ ₹41,509 ದರ ಪಡೆದಿವೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ‘ರಾಶಿ’ ಅಡಿಕೆ ₹49,826 ದರದಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಶಿ’ ₹48,244 ಹಾಗೂ ‘ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು’ ₹15,000 ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಶಿ’ ₹52,999, ‘ಬೆಟ್ಟೆ’ ₹50,099 ಮತ್ತು ‘ಚಾಳಿ’ ₹47,191 ದರ ಪಡೆದಿವೆ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ’ ₹53,500 ಹಾಗೂ ‘ಸಿಕ್ವಾ’ ₹33,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಕಂಡಿವೆ. ತರೀಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಳೆಗೋಟು’ ₹16,667 ಮತ್ತು ‘ಪಡ್ಡಿಂಗ್’ ₹12,500 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಆಪಿ’ ಅಡಿಕೆ ₹58,821 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ‘ರಾಶಿ’ ₹57,609 ಹಾಗೂ ‘ಚಾಳಿ’ ₹47,599 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (20-05-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|modal price
|Bantwala APMC
|21/05/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹40,000
|₹29,500
|Bantwala APMC
|21/05/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹25,000
|Belthangdi APMC
|21/05/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹45,500
|₹27,800
|Bhadravathi APMC
|21/05/2026
|Pudding
|₹12,500
|₹12,500
|₹12,500
|Bhadravathi APMC
|21/05/2026
|Rashi
|₹51,500
|₹53,099
|₹52,397
|Chamaraj Nagar APMC
|21/05/2026
|Other
|₹38,000
|₹38,000
|₹38,000
|Chitradurga APMC
|21/05/2026
|api
|₹52,619
|₹53,029
|₹52,859
|Chitradurga APMC
|21/05/2026
|Rashi
|₹52,139
|₹52,569
|₹52,389
|Chitradurga APMC
|21/05/2026
|Bette
|₹37,849
|₹38,299
|₹38,079
|Chitradurga APMC
|21/05/2026
|Kempogutu
|₹32,009
|₹32,410
|₹32,200
|Honnali APMC
|21/05/2026
|Sippegotu
|₹11,800
|₹11,800
|₹11,800
|Honnavar APMC
|21/05/2026
|Hale Chali
|₹42,000
|₹44,000
|₹43,000
|Honnavar APMC
|21/05/2026
|Ripe
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|Kumta APMC
|21/05/2026
|Cqca
|₹14,900
|₹32,896
|₹29,649
|Kumta APMC
|21/05/2026
|Chippu
|₹28,600
|₹39,699
|₹35,679
|Kumta APMC
|21/05/2026
|Ripe
|₹32,819
|₹47,029
|₹43,489
|Kumta APMC
|21/05/2026
|Hale Chali
|₹37,409
|₹48,098
|₹43,729
|Kundapura APMC
|21/05/2026
|Hale Chali
|₹52,000
|₹53,000
|₹50,000
|Kundapura APMC
|21/05/2026
|Ripe
|₹45,000
|₹45,500
|₹44,000
|Sagar APMC
|21/05/2026
|Bilegotu
|₹20,666
|₹33,101
|₹30,200
|Sagar APMC
|21/05/2026
|Cqca
|₹12,199
|₹34,009
|₹30,199
|Sagar APMC
|21/05/2026
|Rashi
|₹37,099
|₹62,599
|₹52,819
|Sagar APMC
|21/05/2026
|Sippegotu
|₹10,599
|₹21,789
|₹20,099
|Sagar APMC
|21/05/2026
|Chali
|₹32,999
|₹42,999
|₹41,019
|Sagar APMC
|21/05/2026
|Kempogutu
|₹30,009
|₹41,509
|₹36,299
|Shikaripura APMC
|21/05/2026
|Rashi
|₹49,826
|₹49,826
|₹49,826
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|21/05/2026
|Sippegotu
|₹15,000
|₹15,000
|₹15,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|21/05/2026
|Rashi
|₹48,244
|₹48,244
|₹48,244
|Sirsi APMC
|21/05/2026
|Bilegotu
|₹21,999
|₹35,899
|₹31,357
|Sirsi APMC
|21/05/2026
|Kempogutu
|₹26,019
|₹37,699
|₹31,938
|Sirsi APMC
|21/05/2026
|Bette
|₹42,309
|₹50,099
|₹44,425
|Sirsi APMC
|21/05/2026
|Chali
|₹43,600
|₹47,191
|₹45,333
|Sirsi APMC
|21/05/2026
|Rashi
|₹50,000
|₹52,999
|₹51,947
|Sulya APMC
|21/05/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹33,000
|₹27,000
|Sulya APMC
|21/05/2026
|Old Variety
|₹47,000
|₹53,500
|₹50,000
|Tarikere APMC
|21/05/2026
|Bilegotu
|₹15,000
|₹16,667
|₹15,625
|Tarikere APMC
|21/05/2026
|Pudding
|₹10,000
|₹12,500
|₹10,309
|Yellapur APMC
|21/05/2026
|Tattibettee
|₹37,506
|₹50,199
|₹46,699
|Yellapur APMC
|21/05/2026
|Bilegotu
|₹17,612
|₹36,969
|₹34,889
|Yellapur APMC
|21/05/2026
|api
|₹58,821
|₹58,821
|₹58,821
|Yellapur APMC
|21/05/2026
|Chali
|₹37,369
|₹47,599
|₹45,899
|Yellapur APMC
|21/05/2026
|Cqca
|₹12,900
|₹35,969
|₹30,969
|Yellapur APMC
|21/05/2026
|Kempogutu
|₹17,369
|₹37,569
|₹35,870
|Yellapur APMC
|21/05/2026
|Rashi
|₹50,000
|₹57,609
|₹54,869
