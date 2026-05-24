Arecanut today price (24-05-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಮೇ 24) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Arecanut Price in Karnataka: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಕೊಪ್ಪ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ರಾಶಿ ಎಡಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಸ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹98 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹48,109ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹59,059 ಸರಾಸರಿ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹49,923 ಹಾಗೂ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ₹40,323 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಯಿತು. ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ಅಡಿಕೆ ₹19,137ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹51,746 ಸರಾಸರಿ ದರ ಪಡೆದರೆ, ಗೋರಬಾಳು ₹38,412ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯಿತು. ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ₹77,779 ಸರಾಸರಿ ದರ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹60,899 ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹53,099 ಸರಾಸರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಬೀರೂರು ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ₹50,600 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹51,299 ಹಾಗೂ ಹಂಡಾಎಡಿ ₹34,036ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯಿತು.
ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ₹66,433 ಸರಾಸರಿ ದರ ಪಡೆದರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ₹79,299 ಸರಾಸರಿ ದರ ದಾಖಲಿಸಿತು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹59,499 ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹51,109 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಸೊರಬ ಮತ್ತು ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದವು. ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹52,899 ಸರಾಸರಿ ದರ ಪಡೆದರೆ, ಹಸ ಅಡಿಕೆ ₹44,159ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (24-05-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Date
|Product
|Min
|Max
|Average
|
SHIVAMOGGA
|22-May-2026
|NEWGBL
|₹ 38299
|₹ 40259
|₹ 39168
|22-May-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 42151
|₹ 53611
|₹ 48109
|22-May-2026
|BETTE
|₹ 58300
|₹ 59400
|₹ 59059
|
SAGARA
|21-May-2026
|CHALI
|₹ 32999
|₹ 42999
|₹ 40323
|21-May-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 39599
|₹ 53299
|₹ 49923
|21-May-2026
|SIPPE GOTU
|₹ 16786
|₹ 21599
|₹ 19137
|
Hosanagara
|22-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 39699
|₹ 54400
|₹ 51746
|22-May-2026
|GORABALU
|₹ 37019
|₹ 40399
|₹ 38412
|
KOPPA
|23-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 39000
|₹ 54000
|₹ 53099
|23-May-2026
|GORABALU
|₹ 37629
|₹ 39700
|₹ 38801
|23-May-2026
|HASA
|₹ 47709
|₹ 85429
|₹ 77779
|23-May-2026
|BETTE
|₹ 51009
|₹ 61299
|₹ 60899
|
BIRUR
|21-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 47199
|₹ 53299
|₹ 48199
|21-May-2026
|CHALI
|₹ 42011
|₹ 42011
|₹ 42011
|
Tarikere
|21-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 47199
|₹ 54000
|₹ 50600
|
SHIKARIPURA
|23-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 38009
|₹ 52899
|₹ 51299
|23-May-2026
|HANDAEDI
|₹ 32066
|₹ 36006
|₹ 34036
|23-May-2026
|GORABALU
|₹ 33066
|₹ 33066
|₹ 33066
|
SRINGERI
|23-May-2026
|HASA
|₹ 47709
|₹ 80229
|₹ 66433
|23-May-2026
|BETTE
|₹ 46399
|₹ 60929
|₹ 56248
|23-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 38600
|₹ 54000
|₹ 49750
|23-May-2026
|GORABALU
|₹ 35599
|₹ 40198
|₹ 38831
|
BHADRAVATHI
|22-May-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 44189
|₹ 53601
|₹ 49840
|22-May-2026
|₹
|₹
|₹
|
CHANNAGIRI
|22-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 40200
|₹ 53089
|₹ 49099
|
THIRTHAHALLI
|23-May-2026
|HASA
|₹ 51699
|₹ 98000
|₹ 79299
|23-May-2026
|BETTE
|₹ 40000
|₹ 63019
|₹ 59499
|23-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 40229
|₹ 54600
|₹ 51109
|23-May-2026
|GORABALU
|₹ 38099
|₹ 40151
|₹ 39209
|
SORABA
|23-May-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 37299
|₹ 52699
|₹ 50579
|23-May-2026
|HANDAEDI
|₹ 30313
|₹ 39009
|₹ 33951
|23-May-2026
|CHALI
|₹ 35313
|₹ 36313
|₹ 35813
|
JAYAPURA
|23-May-2026
|HASA
|₹ 23069
|₹ 73700
|₹ 44159
|23-May-2026
|RASHI EDI
|₹ 35011
|₹ 53999
|₹ 52899
|23-May-2026
|GORABALU
|₹ 39200
|₹ 39800
|₹ 39600
