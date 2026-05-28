Arecanut today price (28-05-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ದರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಮೇ 28) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Arecanut Price in Karnataka: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಮೇ 28) ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ CQCA ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹85,429 ದರ ತಲುಪಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹51,009 ರಿಂದ ₹61,299 ದರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹60,899 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹54,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆ ₹77,779 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ. ಗೋರಬಾಳು ಅಡಿಕೆ ₹38,801 ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,100 ತಲುಪಿದರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹52,399 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಳಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪುಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆ ₹45,499 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವರೈಟಿ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ₹45,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ₹40,000 ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. CQCA ಅಡಿಕೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ₹42,719 ಸ್ಥಿರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಪ್ಪು ಅಡಿಕೆ ₹31,729 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು CQCA ಅಡಿಕೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಡೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅಡಿಕೆ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹10,000ರಿಂದ ₹11,833ರ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ “ಅದರ್” ವರ್ಗದ ಅಡಿಕೆ ₹50,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ತಲುಪಿದೆ.
ಸಾಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ವರೈಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (248-05-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bantwala APMC
|27/05/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹26,600
|Bantwala APMC
|27/05/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹45,000
|₹31,000
|Kadur APMC
|27/05/2026
|Thousand
|₹10,000
|₹11,833
|₹10,000
|Kadur APMC
|27/05/2026
|Other
|₹20,100
|₹50,000
|₹30,000
|Koppa APMC
|27/05/2026
|Bette
|₹51,009
|₹61,299
|₹60,899
|Koppa APMC
|27/05/2026
|Rashi
|₹39,000
|₹54,000
|₹53,099
|Koppa APMC
|27/05/2026
|Saraku
|₹47,709
|₹85,429
|₹77,779
|Koppa APMC
|27/05/2026
|Gorabalu
|₹37,629
|₹39,700
|₹38,801
|Kumta APMC
|27/05/2026
|Bette
|₹42,719
|₹42,719
|₹42,719
|Kumta APMC
|27/05/2026
|Cqca
|₹16,899
|₹33,099
|₹30,469
|Kumta APMC
|27/05/2026
|Factory
|₹13,019
|₹27,500
|₹25,439
|Kumta APMC
|27/05/2026
|Chippu
|₹28,029
|₹33,699
|₹31,729
|Puttur APMC
|27/05/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹33,500
|₹30,000
|Puttur APMC
|27/05/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹45,000
|₹40,000
|Sagar APMC
|27/05/2026
|Sippegotu
|₹20,400
|₹20,400
|₹20,400
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|27/05/2026
|Sippegotu
|₹13,500
|₹13,500
|₹13,500
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|27/05/2026
|Rashi
|₹49,756
|₹49,756
|₹49,756
|Siddapur APMC
|27/05/2026
|Cqca
|₹22,600
|₹24,699
|₹23,399
|Siddapur APMC
|27/05/2026
|Bilegotu
|₹24,109
|₹32,609
|₹31,389
|Siddapur APMC
|27/05/2026
|Chali
|₹39,099
|₹46,039
|₹45,499
|Siddapur APMC
|27/05/2026
|Rashi
|₹49,099
|₹52,399
|₹50,899
|Siddapur APMC
|27/05/2026
|Tattibettee
|₹41,819
|₹48,599
|₹42,109
|Siddapur APMC
|27/05/2026
|Kempugotu
|₹28,699
|₹35,600
|₹32,869
|Sirsi APMC
|27/05/2026
|Bilegotu
|₹23,009
|₹35,500
|₹31,490
|Sirsi APMC
|27/05/2026
|Kempugotu
|₹29,300
|₹35,699
|₹32,858
|Sirsi APMC
|27/05/2026
|Rashi
|₹50,500
|₹53,100
|₹52,200
|Sirsi APMC
|27/05/2026
|Bette
|₹40,799
|₹46,500
|₹43,701
|Sirsi APMC
|27/05/2026
|Chali
|₹43,099
|₹46,701
|₹45,099
|Sulya APMC
|27/05/2026
|New Variety
|₹43,500
|₹45,000
|₹44,000
|Sulya APMC
|27/05/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹32,000
|₹26,000
