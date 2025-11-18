English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut price: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut price: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price (18-11-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್  18) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 18, 2025, 08:40 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 59,599 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,870 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut price: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 18) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 63,001 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (18-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ : ರೈಲ್ವೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು

 Market Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
BANTWALA 17/11/2025 Coca 18,000 25,000 24,800
BANTWALA 17/11/2025 New Variety 30,000 37,000 34,000
BANTWALA 17/11/2025 Old Variety 40,000 53,500 49,500
BHADRAVATHI 17/11/2025 Churu 7,000 7,000 7,000
BHADRAVATHI 17/11/2025 Other 28,100 28,100 28,100
BHADRAVATHI 17/11/2025 Pudi 10,000 10,000 10,000
BHADRAVATHI 17/11/2025 Sippegotu 10,000 10,000 10,000
HONNALI 17/11/2025 EDI 28,000 28,300 28,100
HONNALI 17/11/2025 Rashi 58,599 58,999 58,699
HONNALI 17/11/2025 Sippegotu 11,500 11,500 11,500
K.R.NAGAR 17/11/2025 Sippegotu 25,100 25,100 25,100
K.R.PET 17/11/2025 Sippegotu 11,000 11,000 11,000
KUMTA 17/11/2025 Chippu 30,189 36,269 34,539
KUMTA 17/11/2025 Coca 11,569 31,019 27,349
KUMTA 17/11/2025 Factory 8,389 23,129 20,769
KUMTA 17/11/2025 Hale Chali 40,999 48,169 45,379
KUMTA 17/11/2025 Hosa Chali 33,089 36,509 35,149
KUNDAPUR 17/11/2025 Hale Chali 40,000 53,000 51,000
KUNDAPUR 17/11/2025 Hosa Chali 30,000 39,000 35,000
SAGAR 17/11/2025 Bilegotu 17,219 34,599 33,699
SAGAR 17/11/2025 Chali 30,199 43,333 41,610
SAGAR 17/11/2025 Coca 12,569 35,299 32,599
SAGAR 17/11/2025 Kempugotu 11,129 38,619 37,699
SAGAR 17/11/2025 Rashi 35,599 60,870 58,599
SAGAR 17/11/2025 Sippegotu 8,099 23,099 21,799
SHIKARIPUR 17/11/2025 Rashi 55,931 55,931 55,931
SHIVAMOGGA 17/11/2025 Bette 51,000 74,432 65,199
SHIVAMOGGA 17/11/2025 Gorabalu 19,001 41,699 40,616
SHIVAMOGGA 17/11/2025 New Variety 54,199 60,499 58,236
SHIVAMOGGA 17/11/2025 Rashi 43,009 60,309 59,121
SHIVAMOGGA 17/11/2025 Saraku 57,069 85,019 69,100
SIDDAPURA 17/11/2025 Bilegotu 25,899 36,499 34,000
SIDDAPURA 17/11/2025 Chali 41,209 48,199 47,799
SIDDAPURA 17/11/2025 Coca 22,019 32,899 26,219
SIDDAPURA 17/11/2025 Kempugotu 31,399 32,500 31,700
SIDDAPURA 17/11/2025 Rashi 45,199 56,699 56,299
SIDDAPURA 17/11/2025 Tattibettee 32,900 46,899 43,599
SIRSI 17/11/2025 Bette 40,199 50,999 46,382
SIRSI 17/11/2025 Bilegotu 26,199 44,699 34,785
SIRSI 17/11/2025 Chali 45,149 49,719 47,448
SIRSI 17/11/2025 Kempugotu 24,699 32,899 28,799
SIRSI 17/11/2025 Rashi 53,099 59,899 57,479
TIRTHAHALLI 17/11/2025 Sippegotu 13,000 14,000 14,000
TURUVEKERE 17/11/2025 Chali 24,500 25,800 24,500
YELLAPURA 17/11/2025 Api 62,009 70,899 70,899
YELLAPURA 17/11/2025 Bilegotu 15,900 37,800 33,980
YELLAPURA 17/11/2025 Chali 39,109 48,820 47,729
YELLAPURA 17/11/2025 Coca 15,009 23,990 18,969
YELLAPURA 17/11/2025 Kempugotu 1,600 33,699 32,399
YELLAPURA 17/11/2025 Rashi 44,619 59,599 54,399
YELLAPURA 17/11/2025 Tattibettee 38,009 48,900 43,410

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

