Arecanut today price (20-11-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್  20) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 21, 2025, 11:43 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,010 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 58,399 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಹೀಗಿದೆ...

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 20) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,599ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (20-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

 Market Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bantwala 20/11/2025 New Variety 28,000 37,000 30,100
Bantwala 20/11/2025 Old Variety 40,000 53,500 49,400
Bhadravathi 20/11/2025 Other 27,800 28,000 27,900
C.R.Nagar 20/11/2025 Other 13,000 24,000 21,300
Davanagere 20/11/2025 Sippegotu 12,000 12,000 12,000
Gonikoppal 20/11/2025 ARECANUT-HUSK 4,000 4,200 4,000
Holalkere 20/11/2025 Other 25,300 29,000 26,898
Honnali 20/11/2025 Sippegotu 10,000 10,000 10,000
Kumta 20/11/2025 Chali 40,879 48,589 45,899
Kumta 20/11/2025 Chippu 17,199 38,749 34,849
Kumta 20/11/2025 Coca 11,229 35,569 31,759
Kumta 20/11/2025 Hosa Chali 25,210 37,810 33,629
Madikeri 20/11/2025 ARECANUT-HUSK 4,300 4,300 4,300
Mangaluru 20/11/2025 Coca 25,000 31,500 28,300
Puttur 20/11/2025 Coca 20,000 31,500 30,000
Puttur 20/11/2025 New Variety 26,000 40,000 30,700
Puttur 20/11/2025 Old Variety 45,000 54,000 50,500
Sagar 20/11/2025 Bilegotu 11,619 35,800 34,276
Sagar 20/11/2025 Chali 32,099 43,206 42,009
Sagar 20/11/2025 Coca 12,989 34,916 33,331
Sagar 20/11/2025 Kempugotu 28,989 38,989 37,199
Sagar 20/11/2025 Rashi 40,299 60,010 59,010
Sagar 20/11/2025 Sippegotu 16,299 22,899 21,299
Shikaripur 20/11/2025 Rashi 58,668 58,668 58,668
Shivamogga 20/11/2025 Bette 43,100 68,099 56,720
Shivamogga 20/11/2025 Gorabalu 20,399 43,699 39,696
Shivamogga 20/11/2025 New Variety 43,280 59,389 57,959
Shivamogga 20/11/2025 Rashi 44,999 59,599 58,809
Shivamogga 20/11/2025 Saraku 50,159 97,810 78,669
Siddapura 20/11/2025 Bilegotu 25,899 35,989 34,889
Siddapura 20/11/2025 Chali 41,599 48,139 45,499
Siddapura 20/11/2025 Coca 22,319 32,899 29,219
Siddapura 20/11/2025 Kempugotu 30,900 32,399 30,900
Siddapura 20/11/2025 Rashi 47,199 58,399 57,999
Siddapura 20/11/2025 Tattibettee 38,089 41,000 40,899
Sirsi 20/11/2025 Bette 43,099 53,899 48,530
Sirsi 20/11/2025 Bilegotu 29,619 43,878 35,925
Sirsi 20/11/2025 Chali 44,728 49,108 47,416
Sirsi 20/11/2025 Kempugotu 20,699 35,099 29,266
Sirsi 20/11/2025 Rashi 55,050 60,199 58,505
Somwarpet 20/11/2025 Hannadike 3,500 3,500 3,500
Sorabha 20/11/2025 Bilegotu 16,600 16,600 16,600
Sulya 20/11/2025 Coca 20,000 32,000 28,000
Yellapura 20/11/2025 Api 69,375 69,375 69,375
Yellapura 20/11/2025 Bilegotu 18,009 36,619 32,329
Yellapura 20/11/2025 Chali 39,333 48,740 47,405
Yellapura 20/11/2025 Coca 11,089 30,899 26,899
Yellapura 20/11/2025 Kempugotu 15,009 33,099 29,919
Yellapura 20/11/2025 Rashi 52,439 66,899 60,399
Yellapura 20/11/2025 Tattibettee 36,399 48,489 44,609

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ 8000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ ದರ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

